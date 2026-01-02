陳璧君升任雲林縣副縣長 縣府舉行喬遷茶會

雲林縣政府新任副縣長陳璧君，由文觀處處長升任，二日上午十點三十分在第二辦公大樓五樓副縣長辦公室舉行喬遷茶會。張縣長麗善與陳副縣長璧君在九點同時參加虎尾雲林布袋戲日暨傳藝之魂：黃海岱與戲偶之道開展記者會後趕回縣府與會，張縣長介紹新任副縣長陳璧君，肯定她在文觀處長任內優越表現，予以提升副縣長職務，共為縣政推展致力，各界咸慶得人，包括縣府各局處長，藝文界、宗教界人士均與會，場面溫馨盛況，給陳璧君副縣長帶來喜氣洋洋及祝福。陳副縣長璧君致詞表示：感謝張縣長麗善的提攜，她幽默提到原在文觀處四樓，現來到五樓，更上層樓，將在張縣長的領導下共為縣政打拼。

與會有縣議員賴淑娞、游淑雲、王鈺齊、簡慈坊等各級民意代表，高雄佛光山大師並臨會致詞肯定陳副縣長在文觀處長任內積極推動宗教及佛教宣揚博愛精神，也給雲林縣的宗教文化活動帶來相當熱絡，及在藝文方面致力獲得張縣長的肯定，予以升任副縣長，更上層服務，值得祝福，並致贈星雲大師所題「和諧共生，馬到成功」賀匾及平安符。布袋戲大師廖文和等藝文界人士均紛紛上台致詞給予陳璧君副縣長的祝福，也因為她的優異表現能夠勝任副縣長的榮耀。縣府交通工務局局長汪令堯也上台致詞表示：陳璧君副縣長於文觀處長任內工作上是很拚的兩個局處，對陳璧君副縣長過去在文觀處長任內的工作精神及表現值得賞識與肯定。會後縣議員簡慈坊、文觀處代理處長、副處長陳世信及科長李嘉和、各科長均到陳副縣長辦公室給予祝福，陳璧君副縣長也坐上辦公桌，批閱公文。