陳璧君榮升雲林縣副縣長 今正式履新

雲林縣長張麗善任命原文化觀光處處長陳璧君擔任副縣長，今天正式履新／翻攝照片





立法院114年11月三讀通過「地方制度法」修正案，115年元旦起縣市政府置副縣市長2人、副秘書長1人。雲林縣長張麗善經通盤考量，任命原文化觀光處處長陳璧君擔任副縣長，今天(2日)正式履新。

張麗善指出，陳璧君在擔任文觀處長期間，憑藉專業與執行力，成功推動多項重要政策，讓雲林在全國乃至國際舞台上逐漸被看見，帶動雲林縣年觀光人次突破2000多萬人次，各項活動屢屢在國內外各比賽、評比拿下大獎，實力與努力均獲肯定，升任副縣長實至名歸。

張麗善表示，陳璧君副縣長與謝淑亞副縣長，與她本人長期以來以女性堅韌的毅力與務實的態度，共同推動縣政，三人宛如「金鐵三角」，成為縣府穩定而有力的核心團隊。期許在未來一年中，雲林能夠持續突飛猛進，甚至異軍突起，不僅在台灣被看見，也能與國際接軌。

新任副縣長陳璧君表示，返鄉服務雲林並擔任文化觀光處處長7年，是一段充實且珍貴的歷程。在張麗善縣長的帶領下，縣府團隊目標清楚、方向明確，讓她從業界進入公部門，學習到許多寶貴經驗，也為雲林未來發展奠定紮實基礎。

陳璧君指出，升任副縣長後，初衷不變，將與張麗善縣長及謝淑亞副縣長共同攜手，統籌縣府23個局處，延續過去7年所累積的成果，在既有基礎上深化政策、落實施政，讓各項建設與規劃持續推進。

陳璧君強調，這是一項新的任務與挑戰，未來將結合縣府優秀團隊的力量，進行更多元且全面的縣政規劃，持續為雲林鄉親服務。對於能在任期最後一年以不同格局與視野投入縣政，她深感榮幸，並表示將珍惜這份責任，虛心學習、全力以赴。



