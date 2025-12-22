陳璧君、黃凱達升任 雲林發布新增副縣長、副祕書長人令

雲林縣政府發布新增副縣長人事命令，現任文觀處處長陳璧君升任副縣長。（張朝欣攝）

雲林縣政府發布新增副祕書長人事命令，現任縣府參議黃凱達升任副祕書長。（張朝欣攝）

雲林縣政府配合地方制度法修正，22日發布新增副縣長、副祕書長人事命令，副縣長為現任文觀處處長陳璧君、副祕書長為現任縣府參議黃凱達，2人將同步於民國115年1月1日到任，屆時雲林縣長、2名副縣長都是女性。縣長張麗善表示「3個女力可以撐起一片天」，民眾則說「女力大爆發，令人期待」。

張麗善表示，陳璧君自108年就任文化觀光處處長以來，成功在5年內讓雲林觀光人次從700萬飆升到2000萬，更獲得數十座國際獎項，成功塑造雲林文化觀光的全新形象，表現非常亮眼，此次升任副縣長可說是實至名歸。

廣告 廣告

黃凱達為縣府參議，曾任地政處處長、工務處處長、城鄉發展處處長等職務，具台灣大學土木工程學系碩士學歷，學歷及行政經歷都相當豐富，升任副祕書長後，仍兼任縣長辦公室機要祕書，協助推動縣務與規畫政策。

張麗善提到，明年1月1日起雲林縣正副縣長均為女性，這種情況相當難得，過去7年來縣府團隊非常努力，無論在交通建設、工程水利、產業發展、社會福利、財政改善等各方面，都有卓著表現，接下來一年，在新任副縣長及副祕書長的協助下，將與縣府同仁繼續為雲林的未來打拚。

縣議員蔡東富指出，女性在公共治理上通常會較為細膩且有韌性，把施政視為經營家庭用心投入。雲林縣不僅縣長、副縣長是女性，主計處長、財政處長也是女性，近年來雲林縣的進步有目共睹，相信女力當家，對雲林縣整體發展會有正面助益。

【看原文連結】