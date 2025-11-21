陳申青加入鉅聞天下 盼打造菱傳媒2.0

（中央社記者洪素津台北21日電）前菱傳媒社長陳申青今天說，選擇加入綜合性新聞網「鉅聞天下」，12月起強化延伸鉅聞天下新聞，延續菱傳媒民意調查及調查報導風格等，希望買回菱傳媒商標權，打造菱傳媒2.0。

媒體報導台灣民眾黨主席黃國昌培養跟拍集團事件延燒影響，捲入事件的菱傳媒停刊，陳申青10月31日發信給讀者回顧過往曾撰寫的報導，除致歉也感謝讀者支持與勉勵。

陳申青上午發布聲明表示，率菱傳媒等人馬到前中天電視董事長、好好聽文創傳媒創辦人潘祖蔭旗下，潘祖蔭同意讓他維持菱傳媒原有風格。（編輯：李明宗）1141121