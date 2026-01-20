陳男轉機被帶走滯留阿布達比返台了！外交部還原2個月處理時間軸

台灣旅客在阿布達比機場準備轉機，突然遭武裝人員帶走後下落不明。翻攝自PTT



雲林一名陳姓男子與妻子去（2025）年11月23日搭機前往土耳其旅遊，卻在阿布達比機場轉機時被警方帶走調查，在當地獲釋後，近期才返台，並於今（1/20）日前往立法院與院長韓國瑜會晤。外交部今日也公開2個月來協助處理事項。

外交部發言人蕭光偉說明，陳姓國人於去年的11月24日在阿布達比機場遭當地警方拘捕，並於11月28日獲釋，經過他的委任律師向當地警方釐清當事人沒有涉及相關的案件之後，阿聯警方已經於今（2026）年1月8日解除陳男的旅行禁令，而陳男也在1月17日搭機抵台。

廣告 廣告

蕭光偉表示，我國駐杜拜辦事處從事發之後就已經立即在符合當地法令的前提下，持續陪同陳男向阿布達比以及杜拜兩地的檢警單位釐清案情，安排會晤多位律師協助向阿聯政府申請解除旅行禁令；另外也協助陪同就診、交通接送、短期住宿以及常備用藥、還有生活便餐等相關生活照料。

同時，我國駐杜拜辦事處也於去年的12月12日在阿布達比機場協助陳男尋回所有個人的行李，而當事人也於12月17日聘請律師辦理後續的訴訟事宜。當時，駐處多次促請陳男的直系親屬盡速前往杜拜處理委任律師事宜，以利在符合當地法規下儘早啟動法律協助。

另外由於阿布達比當局遺失了當事人的護照，駐處在1月14日也協助陳男取得護照遺失證明，以利他持憑駐處所核發的入國證明書離境，1月15日確認陳男可離境後，1月16日晚間也再送陳男赴阿布達比機場搭機離境，並在1月17日抵台。

​蕭光偉強調，外交部十分重視國人旅外的權益，本案在協處過程當中，也都在符合當地法令的前提下，為國人爭取並維護最大的應有權益。

更多太報報導

揭中企投資「淪一張紙」！ 喬治亞前防長：中國經驗是預警 小國有巨鄰須加深民主結盟

與通緝犯同名惹禍？台男在阿布達比遭逮捕 外交部曝始末

台男阿布達比轉機被帶走 在警局5天今晨獲釋！外交部：原因仍待釐清