陳男阿布達比失聯3日尋獲 妻曝在杜拜警局

陳姓男子妻子楊小姐表示，「他換了好幾個地方，現在人是安全的，在杜拜警察局裡，目前都還沒有見到面，現在他的手機就一直被沒收，只有那時候可能空檔2至3分鐘，借別人的手機趕快打一通電話。」

由於陳姓男子一度失聯，家屬不只透過旅行社跟台灣親友協助，也向台灣駐杜拜辦事處聯繫，更焦急的在網路上發文求助。

今日上午，楊小姐透露已經找到丈夫，他仍被拘留在杜拜警察局，手機被扣留、禁止對外聯繫，但人是安全的，只是依然無法跟丈夫接觸。經過辦事處轉述，全案已進入司法程序，家屬要聘請律師才能了解整起事件。