陳百祥力挺高市早苗！狂讚台灣「東西好吃到很有事」 歡迎日本遊客來

娛樂中心／綜合報導

香港演員陳百祥（右）批評高市早苗低級，讓網友誤以為是前《木曜4超玩》製作人「陳百祥」（左）。（圖／翻攝自木曜4超玩YouTube）

日本首相高市早苗日前表態「台灣有事」，將行使集體自衛權，讓中日衝突持續延燒。對此，香港演員陳百祥近日批評高市早苗是低級的挑釁手段，並嗆「台灣就一定會統一，那事關日本啥事呢。」不過消息一出，讓許多網友誤以為是前《木曜4超玩》製作人「陳百祥」所言，對此，陳百祥發文力挺高市早苗，並狂讚台灣：「東西好吃到很有事。」

香港演員陳百祥批評高市早苗是一種很低級的挑釁手段，並嗆「台灣就一定會統一，那事關日本啥事呢。」（圖／翻攝自小紅書）

陳百祥是前《木曜4超玩》製作人李俊傑的綽號，因為外型與香港演員陳百祥相似而得名。 他於2023年離開《木曜4》，並創立新頻道「又離題了」。 近期他與YouTuber「一隻阿圓」被拍到同居，戀情因此曝光。針對高市早苗近日表示台灣若被軍事封鎖，將依法行使集體自衛權。對此，陳百祥近日在Threads以「我來回應一下（？）」為題，並發圖文寫道「百祥挺高市：演唱會多一定看爆：歡迎日本遊客來，台灣無論高市南市中市北市，東西都好吃到很有事。」

陳百祥發文力挺高市早苗，並狂讚台灣：「東西好吃到很有事。」（圖／翻攝自陳百祥Threads）

PO文一出，立刻引發許多網友熱議：「快笑死，看到新聞那邊有人誤會是這個百祥，拒看木曜拒看百祥啦」、「冒牌百祥亂講話，嘖嘖，正牌的當然挺爆ㄚ」、「台灣百祥，怒打瘦瘦針撇清」、「我當時以為是…. 最後在認真看原來是香港的」、「此百祥非彼百祥🤣🤣🤣台灣百祥👍👍」、「靠杯啊⋯我誤會真百祥了，失禮抱歉」、「香港的那個陳百祥就直接去中國吃💩就好了」、「這個才是真的百祥，那個冒牌中共百祥」、「百祥有分好的跟垃圾的了」。

