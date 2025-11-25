陳百祥喊「台灣會被統一」！嗆高市早苗：把日本滅掉

娛樂中心／周孟漢報導



日本首相高市早苗日前脫口「台灣有事」相關言論，引發中國強烈反彈，但高市仍未撤回說法，隨後中國馬上呼籲民眾「暫時不要赴日旅遊」，不少中國眾也自發性的抵制日本。對此，現年74歲的香港演員陳百祥有感而發，公開嗆「台灣就一定會統一，那事關日本啥事」，甚至放話「中國和日本不會打仗，只會把它（日本）滅掉」。





陳百祥拍片喊「台灣一定會統一」！轟高市早苗「低級挑釁」：把日本滅掉

陳百祥認為中國與日本不會開戰，中國會直接把日本滅掉。（圖／翻攝自小紅書）





陳百祥近日透過社群發布影片，影片中談及近期日本首相高市早苗「台灣有事」一說，被問到中國和日本是否會打仗？他冷淡回「中國和日本不會打仗，只會將它（日本）滅掉」，表示2邊是不會打起來的，完全是不同級別，認為現在是美國一直慫恿日本想與中國開戰，但在中國軍演後，日本就將所有的武器撤走，認定「所以呢？中國一講琉球群島獨立，日本仔就軟腳」。

陳百祥認為日本無論生產鏈、無論武器、無論國家層面都不如中國。（圖／翻攝自小紅書）





陳百祥進一步解釋，中國跟日本完全沒得打，首先是日本不敢打，再來無論生產鏈、無論武器、無論國家層面都不如中國，只要中國飛彈一升空，日本就會被剷平，強調中國是「以威服人」，並放話「五則攻之，十則圍之，我們連『圍』都省了，對吧」。

陳百祥表示「台灣就一定會統一，那事關日本啥事呢」。（圖／翻攝自小紅書）





最後，陳百祥則突然提及台海問題，表示「台灣就一定會統一，那事關日本啥事呢」，認為日本現在就是在展現一種挑釁的手段而已，並稱這種手段是很低級的挑釁，開嗆日本「現在（高市早苗）都安靜啦，講完兩句，只要我們剛剛隨口一說，所有的生意把它停掉，它都要回家睡覺了」。

陳百祥過去就曾稱「中國的統一是必然的」。（圖／翻攝自小紅書）





事實上，陳百祥過去就曾多次拍片談及統一問題，甚至脫口稱「不用說收復不收復，中國的統一是必然的，你是不用打的」。在2019年香港反送中期間，多次表示支持港警，並與支持反送中的港星杜汶澤進行辯論，吸引超過27萬人觀看，親中的政治立場可說相當明確。

