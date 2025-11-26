陳百祥嗆高市早苗不敢開戰 發狂語：中國飛彈升空日本就鏟平

以《唐伯虎點秋香》、《鹿鼎記》等經典作品廣為人知的74歲香港演員「阿叻」陳百祥，自2022年宣布息影並轉往社群平台與粉絲互動後，近日發表一段針對敏感地緣政治議題的言論，引發網友熱烈討論。

針對近期日本首相高市早苗「台灣有事，就是日本有事」的談話，以及中日之間是否會爆發戰爭，陳百祥在社群影片中給出了極為強硬的判斷。陳百祥在影片中直言，中國與日本「不會打仗」，並稱雙方「是不會打的，不需要打，不是同一級別」。

他認為美國一直在慫恿日本與中國開戰，但中國一次軍演後，日本就將相關部署撤回。他斷言：「所以中國一講琉球群島獨立，日本就軟腳。」

陳百祥接著表示，如果北京發動攻擊，日本將「毫無招架空間」。他認為除了日本不敢打之外，無論在生產鏈、武器，還是國家層面，日本都遠不如中國：「只要中國的飛彈升空，整個日本就可以鏟平。」

對於高市早苗近期關於台海局勢的發言，陳百祥也提出了嚴厲批評，直言這是一種「低級的挑釁」。他認為台灣統一為必然趨勢，質問：「台灣一定會統一，那關日本什麼事？」

陳百祥息影後常在活動唱脫口而出驚人之語，先前就說曾志偉進入無線擔任高層是為了炒作余詠珊，又說電視是「夕陽行業」勸他不要做。那時曾志偉就封陳百祥「演藝界川普」，語不驚人死不休，他見怪不怪不會生氣。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導