陳百祥嗆高市早苗「台灣統一關日本啥事？」 狂言中日軍力差距「飛彈升空日本可鏟平」

陳百祥拍影片表示台灣一定會統一，嗆高市早苗不該進行挑釁。翻攝陳百祥微博

日本首相高市早苗日前針對「台灣有事」表態將行使集體自衛權，此番言論引發中國一連串報復手段，包括呼籲民眾勿前往日本旅遊、禁止日本水產進口等。儘管中日衝突持續延燒，日本絲毫不予讓步。對此，香港演員陳百祥近日在社群媒體上發布視頻，嗆高市早苗的言論是一種很低級的挑釁手段，並嗆聲：「台灣就一定會統一，那事關日本啥事呢。」

陳百祥稱中日不會開戰 飛彈升空日本可鏟平

針對中日之間是否會開戰的問題，陳百祥在視頻中回答，中國和日本不會打仗，只會將它「灰滅」，是不會打的，不需要打，因為兩者完全不是同一個級別。

他認為，現在美國一直慫恿日本，想要與中國開戰，但是當中國進行軍演後，日本就將所有的武器撤走。陳百祥接著指出，中日之間哪有得打，第一是日本不敢打，第二無論是生產鏈、武器還是國家層面，日本都遠不如中國，「只要中國的飛彈升空，整個日本就可以鏟平。」

他強調，中國是以威服人，引述兵法稱「五則攻之，十則圍之」，但中國連「圍」都省了。

批評高市早苗現已安靜 稱低級挑釁

陳百祥最後強調，高市早苗現在是針對中國內部的問題發表言論，根本上「台灣就一定會統一，那事關日本啥事呢」，這只是一個挑釁的手段，而且是一種很低級的挑釁手段。

他指出，現在高市早苗都已經安靜了，「講完兩句，只要我們剛剛隨口一說，把它們所有的生意停掉，它都要回家睡覺了。」藉此表達中國在經濟上具有強大的影響力。

75歲陳百祥一番「痛罵日本仔」的言論立刻讓中國網民大讚是「愛國藝人」，並稱「香港老一輩的藝人還是非常愛國的，他們的愛國從言行舉止都能真真切切的感受的到。」



