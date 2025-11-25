陳百祥怒轟高市早苗低級！ 嗆「台灣一定會統一」：關日本甚麼事

娛樂中心／綜合報導

日本首相高市早苗日前針對「台灣有事」，表態將行使集體自衛權，讓中國祭出一連串報復手段，包括呼籲民眾勿前往日本旅遊、禁止日本水產進口。不過日本絲毫不予讓步。中日衝突持續延燒，對此，香港演員陳百祥近日批評高市早苗是一種很低級的挑釁手段，並嗆「台灣就一定會統一，那事關日本啥事呢。」

陳百祥批評高市早苗，「中國一講琉球群島獨立，日本仔就軟腳。」（圖／翻攝自微博）

陳百祥稱日本許多層面都不如中國，只要中國的飛彈升空，整個日本就可以鏟平。（圖／翻攝自微博）

陳百祥近日在社群上發布視頻，談及近期對高市早苗涉台言論的看法。被問到中日是否會開戰？陳百祥回答，中國和日本不會打仗，只會將它灰滅，是不會打的，不需要打，完全不是同一個級別。現在美國佬一直慫恿日本仔，想要與中國開戰，但是中國軍演後，日本就將所有的武器撤走，「所以中國一講琉球群島獨立，日本仔就軟腳。」

陳百祥接著表示，中日哪有得打，第一日本不敢打，第二無論生產鏈、武器、國家層面都不如中國，「只要中國的飛彈升空，整個日本就可以鏟平」，我們是以威服人，我不是跟你說很多了嗎，五則攻之，十則圍之，我們連「圍」都省了，對吧。

陳百祥批評高市早苗是一種很低級的挑釁手段，並嗆「台灣就一定會統一，那事關日本啥事呢。」（圖／翻攝自微博、X）

陳百祥最後強調，（高市早苗）現在是說我們國家的問題，根本上，「台灣就一定會統一，那事關日本啥事呢」，這是一個挑釁的手段而已，那是一種很低級的挑釁手段。現在（高市早苗）都安靜啦，講完兩句，只要我們剛剛隨口一說，把它們所有的生意停掉，它都要回家睡覺了。

