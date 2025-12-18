陳百祥才喊「台灣會統一」！突嘆：不高興我就安樂死

娛樂中心／綜合報導



現年已76歲的港星陳百祥過去曾出演像是《唐伯虎點秋香》、《鹿鼎記》等等經典電影，近年來則淡出螢光幕，專心經營自媒體與粉絲互動。不過，日前他才拍片嗆日本首相高市早苗，「台灣就一定會統一，那事關日本啥事」，放話「中國和日本不會打仗，只會把它（日本）滅掉」，沒想到近日卻拍片坦言自己看淡人生，甚至感嘆「只要我哪天不高興，我就安樂死囉」。





陳百祥才喊「台灣一定會統一」！突自爆「規劃好後事」：不高興我就安樂死

香港演員陳百祥曾開嗆日本首相高市早苗，「台灣就一定會統一，那事關日本啥事」。（圖／翻攝自小紅書）

廣告 廣告





陳百祥近日透過社群上傳影片，表達了對於生死的看法，被問到近來娛樂圈有很多前輩離世，他坦言一直以來都對生老病死看得很開，沒什麼牽掛，加上生老病死就像出生、衰老一樣，是無法控制的事，接著他也對於自己沒老花、沒掉髮一事感到欣慰。

陳百祥才喊「台灣一定會統一」！突自爆「規劃好後事」：不高興我就安樂死

陳百祥坦言，一直以來都對生老病死看得很開。（圖／翻攝自小紅書）





面對好友、親人離世，陳百祥認為，就當作對方去移民，感性表示「當有一個人移民去了巴西，你要30多小時旅程才能見得，你20年都不（會）去找他啦，對吧」，接著則談起安樂死，他認為這樣的做法，就是把生命掌握在自己手裡，大方表示「只要我哪天不高興，我就安樂死囉」。

陳百祥才喊「台灣一定會統一」！突自爆「規劃好後事」：不高興我就安樂死

陳百祥面對好友、親人離世，感嘆「就當作對方去移民」。（圖／翻攝自小紅書）





事實上，陳百祥已經不是第一次談論生死，早在2015年，就曾經透露已經安排好身後事，並希望告別式這天，能夠有樂隊來表演。如今再度提及相關話題，網友們也紛紛大讚「確實看的很開」、「用輕巧又深情的說法來安放心裡的不捨」、「心態好就能長命百歲」、「豁達」。

原文出處：陳百祥才喊「台灣一定會統一」！突自爆「規劃好後事」：不高興我就安樂死

更多民視新聞報導

陳百祥喊「台灣會被統一」！嗆高市早苗：把日本滅掉

夢多挺台後工作全沒！他揭真實收入：變窮也沒關係

夢多挺台挨轟滾回日本！300字吐心聲：台灣就是國家

