陳百祥看扁高市早苗不敢打！ 嗆中國飛彈一升空「整個日本就可鏟平」

娛樂中心／綜合報導

74歲香港演員「阿叻」陳百祥出演過多部影劇，其中與周星馳合作的《唐伯虎點秋香》及《鹿鼎記》為人所知，2022年宣布息影，改經營社群與粉絲互動。近期日本首相高市早苗一席「台灣有事，就是日本有事」的言論，引發中國當局不滿，針對中日是否會開戰？香港演員陳百祥近日表示高市早苗不敢打，並直言「只要中國的飛彈升空，整個日本就可以鏟平。」

陳百祥稱日本許多層面都不如中國，只要中國的飛彈升空，整個日本就可以鏟平。（圖／翻攝自微博）

高市早苗近日表示台灣若被軍事封鎖，將依法行使集體自衛權。陳百祥近日在社群上發布視頻，被問到中日是否會開戰？他回答，中國和日本不會打仗，只會將它毀滅，是不會打的，不需要打，完全不是同一個級別。現在美國佬一直慫恿日本仔，想要與中國開戰，但是中國軍演後，日本就將所有的武器撤走，「所以中國一講琉球群島獨立，日本仔就軟腳。」陳百祥接著表示，中日哪有得打，第一日本不敢打，第二無論生產鏈、武器、國家層面都不如中國，「只要中國的飛彈升空，整個日本就可以鏟平」。

陳百祥最後開嗆高市早苗，現在是她說我們國家的問題，根本上，「台灣就一定會統一，那事關日本啥事呢」，這是一種很低級的挑釁手段。

陳百祥批評高市早苗是一種很低級的挑釁手段，並嗆「台灣就一定會統一，那事關日本啥事呢。」（圖／翻攝自微博）

消息一出，立刻引發許多台灣網友批評：「親中的香港人，講出這種話毫不意外」、「關你什麼事，管好自己就可以了」、「我可不想當之哪人」、「一個過氣的演員是干他屁事」、「不過一個跑龍套的」、「過氣藝人蹭愛國熱度」、「你去畫你的神鳥鳳凰吧」、「再多話，天殘腳就來伺候你」、「戲子！勿干涉他國事務....雖然是看你的電影長大的！」



