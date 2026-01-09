陳盈潔保外就醫屢傳死訊 好友許常德曝她近況：感染住進ICU

【緯來新聞網】資深台語歌手陳盈潔因2019年被判刑3年2個月入獄後，突發急性腎衰竭與敗血症，一度多次命危。如今保外就醫滿兩年，音樂人許常德9日公開分享她的最新病況與相關音樂計畫。

陳盈潔保外就醫屢傳死訊，許常德曝她近況。（圖／許常德FB）

陳盈潔入獄期間因病重住進加護病房，外界一度傳出死訊。據許常德透露，這兩年來在家人與不具名人士的小額捐助下，她的身心狀況逐步穩定，目前已能重新學習發音、書寫名字、認人，並與人進行簡短對話，臉上常帶笑容。



許常德表示，他原打算舉辦線上音樂會為陳盈潔打氣，並邀請歌手重現她的經典作品，最早回應報名的歌手為郭婷筠。不過因演出時間與場地難以配合，郭婷筠始終未能參與成功。因此，許常德決定另闢形式，親自為郭婷筠創作新歌〈人生人生人生〉，以表達陳盈潔的心境與感謝。



該曲已於上月完成錄音，由荒山亮譜曲，歌詞內容今日首度公開。許常德透露，歌曲靈感源於陳盈潔去年秋季再度感染、住進加護病房的經歷。他告知家屬後，陳盈潔笑著回應，並認為這首歌正是她人生歷程的寫照。



除了新歌計畫，許常德也回顧這兩年共辦過四場音樂活動，其中一場在高雄僅用一週時間籌備，原是擔心成為陳盈潔人生最後的舞台。沒想到那次轉折，為她帶來了生命延續的契機。

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

56不能亡！〈我難過〉獲獎 4人合體領獎連唱3經典

SJ東海、銀赫又要來了！高雄櫻花季公布卡司 VIVIZ、HIGHLIGHT都要來