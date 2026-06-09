陳盈潔搶救餘命倒數！胡瓜曝兩人「斷聯10年」內幕 不捨傅子純：主力魔王

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

胡瓜聊到歌壇大姐大陳盈潔病情，直呼自己不曉得如此嚴重。董孟航攝

由胡瓜領軍的「鑽石舞台之夜」公益演唱會系列來到第4站，將於9月26日、27 日移師台北國際會議中心（TICC）盛大舉行，票房收入將捐給華山基金會。今日包括胡瓜、康康、賴慧如、小禎、翁立友、曾心梅、蔡秋鳳及 Luxygirls 等人出席，宣布兩天壓軸將是洪榮宏與巫啟賢。胡瓜受訪時才得知傳奇歌后陳盈潔病情，得知對方生命進入倒數階段時，忍不住在現場驚呼：「這麼嚴重！」

胡瓜坦言自從《明日之星》在 2016 年收攤後，他就沒有管道能跟陳盈潔聯繫上。他透露演藝圈許多大哥大姐都曾金援過陳盈潔，但他自己並沒有，更透露陳盈潔在歌壇地位：「陳盈潔出道就是大姐，我以前還當過她的伴舞。」

聽聞陳盈潔音樂會 胡瓜呼籲有事互相聯絡

對於許常德近日為陳盈潔舉辦音樂會，胡瓜表示事前並不知情。「其實大家有什麼事都可以互相聯絡，看能不能做得成，做不成是另外一回事。我覺得應該有想要做什麼就跳出來講，才會做得了。」

廣告 廣告

此外，無黨籍立委高金素梅今日因涉嫌詐領助理費等共787萬餘元遭台北地檢署求刑12年6個月，胡瓜表示自己沒有看到新聞，也澄清雙方是在朋友的聚會上認識，偶爾會在商會吃飯碰面，私下並不是常聯絡的關係。

康康（左起）、胡瓜、LuxyGirls、蔡秋鳳、翁立友、曾心梅、胡盈禎、賴慧如出席「鑽石舞台之夜」中秋限定場記者會。董孟航攝

痛悼傅子純血癌驟逝 胡瓜讚他是主力魔王

現場也提及男星傅子純因急性血癌驟逝，胡瓜回憶，傅子純其實是他早期主持《大贏家》時最厲害的主力魔王，不僅每關都很厲害，更對他「槓上開花」的表現印象深刻。

胡瓜遺憾表示，後來傅子純轉往拍戲發展，但每年除夕夜特別節目《民視第一發發發》碰面時都還是會互相問候，直言傅子純在他印象中是非常健康的小孩子，死訊傳出真的非常突然。「鑽石舞台之夜」中秋限定場門票6月10日下午1點起在年代售票系統開賣。



回到原文

更多鏡報報導

46歲傅子純驟逝！「初戀情人」最後訊息曝光 賴慧如痛哭不捨遺孀「獨自在新家面對」

包辦家教司機剪短影音！「董娘」劉伊心開45K徵特助「根本全能保母」 網挖黑歷史：即戰力再現

男友楊季章麥當勞爆炸案殉職！玉女歌手後台被指責冷血崩潰 曝對方3度入夢

子宮藏黑氣要淨化！神棍洗腦訂下「1年1千次KPI」 28歲女星遭逼喝尿、性侵