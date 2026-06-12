陳盈潔最新病況曝光！許常德突宣布「不會再辦任何音樂會」
72歲台語歌后陳盈潔保外就醫後病況備受關注，音樂人許常德12日在臉書捎來好消息，透露「陳姐意外的又有些好轉」，並分享一段感人善行。上月底音樂會後，許常德撥出部分善款一半，捐助給一位癱瘓近十年、獨居且渴望返校的年輕人。這份在病榻中伸出的援手，讓許常德感嘆，這兩年多來的奔走，彷彿都在遇見這位年輕人的那一刻找到了深刻意義。
許常德12日在臉書發文，感嘆「生命的進程總是跟想的不一樣」，他提到5月31日音樂會後，便決定支持這位正處人生轉折點的年輕人。6月1日匯款後，昨日收到對方親筆信，讓許常德邊看邊在心裡與陳姐對話。他表示，這兩年半的意義原來就是要遇到這位年輕人。除了透露陳姐病況好轉外，他也宣布未來不再舉辦音樂會，強調持續的小額捐款仍會與年輕人分享，「不管還有多少哩路，都很有光了」。
許常德也公開的年輕人手寫信，字字動容，受助者坦言收到匯款時愣了許久，感動陳姐即便身處煎熬仍願意幫助晚輩。他分享自事故失去行走能力後曾深陷黑暗，但陳姐的善意讓他感受到「被看見」的鼓勵。信中引用名曲〈海海人生〉歌詞「不通越頭望」自勉，強調這份愛讓他不再為了生存硬撐，而是渴望活得精彩，並承諾未來也要像陳姐一樣，將收到的光傳遞給下一個需要幫助的人。
這封信件曝光後，也為陳姐的抗病路注入暖流，網友紛紛留言：「許老師，您真的很有心，一直以來協助需要的人，敬佩您」、「老師的溫暖善舉讓人讚賞」、「愛的循環，把愛傳出去，謝謝你們的努力！」
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