陳盈潔最新病況曝光！許常德一句話翻轉結局 宣布不再開唱

記者林宜君／台北報導

台語歌后陳盈潔72歲，近年健康狀況備受外界關注，自2023年因案入監服刑後，陸續因急性腎衰竭、敗血症等病況申請保外就醫。（圖／翻攝自臉書）

台語歌后陳盈潔72歲，近年健康狀況備受外界關注，自2023年因案入監服刑後，陸續因急性腎衰竭、敗血症等病況申請保外就醫。一路協助陳盈潔籌措醫療費用的音樂人許常德，日前才坦言曾擔憂她生命進入倒數階段，沒想到近日病況出現變化，也讓他感嘆人生總是充滿意外。

許常德宣布不再辦音樂會。（圖／翻攝自許常德地下手記FB）

許常德上月底為陳盈潔舉辦「搭上火箭前，跟大家說再見音樂會」，吸引許多歌迷到場支持並捐款。活動結束後，許常德宣布將部分善款捐助一名長年下半身癱瘓、獨居生活的年輕人，希望把社會溫暖延續下去。許常德在臉書分享近況表示，日前收到該名年輕人的親筆信，讓他深受感動。許常德坦言，看著信中的內容，突然理解這2年多來一路陪伴陳盈潔的意義，並在心中默默向陳盈潔說：「原來就是要遇到這位年輕人。」

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許常德上月底為陳盈潔舉辦「搭上火箭前，跟大家說再見音樂會」，吸引許多歌迷到場支持並捐款。（圖／記者鄭孟晃攝影）

許常德同時透露，陳盈潔近幾天身體狀況意外有所改善，與先前外界預期並不相同。許常德感性表示：「生命的進程總是跟想的不一樣。」未來相關小額募款仍會持續協助這名年輕人，也感謝外界一路以來的關心與支持。不過許常德也宣布，未來將不再舉辦任何音樂會。公開的手寫信中，受助年輕人提到，收到善款當下相當震驚，感動的並非金額，而是得知陳盈潔同樣正承受病痛折磨，卻仍願意幫助他人。他形容陳盈潔像是一道穿透黑暗的光芒，並寫下：「謝謝陳姐在自己最不容易的時候，依然選擇溫暖別人。」

許常德在臉書分享近況表示，日前收到該名年輕人的親筆信，讓他深受感動。（圖／翻攝自許常德地下手記FB）

許常德坦言，看著信中的內容，突然理解這2年多來一路陪伴陳盈潔的意義，並在心中默默向陳盈潔說：「原來就是要遇到這位年輕人。」（圖／翻攝自許常德地下手記FB）

另一方面，藝人胡瓜近日受訪時也談及陳盈潔現況，坦言自己其實相當關心對方，但對實際情況並不了解。他表示，如果需要協助，大家都可以互相聯繫、共同想辦法，不論最後是否能成事，至少應該把需求說出來。對於胡瓜提到的「不解」，許常德則回應，自己向來不喜歡麻煩別人，因此聽到這樣的說法難免感到受傷，無奈表示：「這兩個字很傷人。」

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