陳盈潔死訊頻傳！資深女星曝現況「真的瘦很多」到醫院見洗腎完被推出來

記者趙浩雲／台北報導

72歲台語歌后陳盈潔近年健康狀況備受關注，她因捲入教唆偽造有價證券案遭判刑3年2個月，前年10月又因敗血症與腎衰竭一度病危，申請保外就醫後持續住院治療，期間多次被誤傳死訊，讓歌迷相當憂心。

恬娃表示，前幾天有好朋友到台北榮總探視時，正好看到陳盈潔從洗腎室被看護推出來，「真的瘦很多很多」，讓她心疼不已。她也提到，自己與許常德老師，以及許多圈內外好友都非常關心陳盈潔的身體狀況，大家持續為她禱告祈福。恬娃寫下：「我們努力幫她禱告祈福早日康復，阿門，感謝主，感恩大家。」短短幾句話，道盡對多年好姐妹的牽掛與祝福。

廣告 廣告

陳凱倫也曾到醫院探望過陳盈潔。（圖／翻攝自陳凱倫YouTube）

長期關心陳盈潔的音樂人許常德日前曾出面說明，透露她的病情「其實有不錯的發展」，希望外界不要過度擔心。而恬娃近日也再度分享陳盈潔的最新狀況，坦言看到她目前的模樣，內心相當不捨。

陳盈潔過去以〈海海人生〉、〈愛你無條件〉等多首經典台語歌曲紅遍全台，歌聲陪伴無數歌迷成長，如今傳出暴瘦近況，也讓粉絲相當心疼，紛紛在網路上留言替她集氣，希望這位台語歌后能早日恢復健康，再度迎向人生新的曙光。

更多三立新聞網報導

雞排妹宣布流產！死對頭陳沂發聲了「對於她的遭遇很遺憾」：祝早日康復

蔡依林主辦告梁曉珺！陳沂嘆「不是聰明操作」喊沒必要：讓糊咖變流量王

子瑜把內衣穿在外面！最新寫真照曝「辣到藏不住」 新照曝光再掀暴動

曹西平靈堂明開放！內部設置曝光「倒數17天告別」 最後陪伴者是他

