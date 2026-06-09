陳盈潔生命倒數！胡瓜當過她伴舞 得知近況嚇傻「這麼嚴重」

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台北報導

「鑽石舞台之夜」演唱會將於今年9月26日、27日回到TICC舉行，胡瓜、康康、賴慧如、胡盈禎、翁立友、曾心梅、蔡秋鳳、Luxygirls出席今（9）日的記者會，胡瓜受訪時談到陳盈潔近況，忍不住驚呼：「這麼嚴重！」

胡瓜受訪時談到陳盈潔的狀況，表示找不到人聯絡。（圖／萬星傳播提供）

胡瓜日前迎來67歲生日，家人送上法拉利當作禮物，而這幾天剛好下雨，胡瓜笑說這幾天沒辦法開著新座駕兜風，他無奈表示，前幾天開出去，把敞篷打開就下雨。胡小禎提到，「真的很秘密，那台車真的帥。」一旁的蔡秋鳳聽聞，脫口：「我恨。」她解釋，非常羨慕也能有人送她一台法拉利當禮物，她也爆料胡瓜的那台法拉利，要價2000萬以上。

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此外，受訪時胡瓜被問到陳盈潔的近況，他坦言很久沒見到對方，許多演藝圈大哥、大姐都曾金援過陳盈潔，胡瓜透露他沒有，「（陳盈潔）出道就是大姐，我還當過她的伴舞。」現場直接問媒體陳盈潔的狀況，得知陳盈潔傳出生命進入倒數階段，直呼：「這麼嚴重！」不過他也提到，手上沒有管道可以聯絡的到對方。而與高金素梅有著好交情的胡瓜，涉貪787萬，遭求刑12年，被問到高金素梅，胡瓜滿頭問號，表示沒看到新聞，所以不清楚。

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