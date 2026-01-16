陳盈潔看護顧2年首度請假 許常德認「半年沒探望」藏複雜心思

72歲歌壇大姐大陳盈潔先前因教唆偽造有價證券罪被判3年2月徒刑，2023年10月因罹患敗血症和腎衰竭申請保外就醫，而資深音樂人許常德常發文呼籲大家替陳盈潔送暖，甚至是舉行公益演唱會替陳盈潔籌醫藥費。今(16日)稍早，許常德再度透露顧了陳盈潔兩年的看護首度請假，但有找好代班人手，不用擔心，他也鬆口其實大概半年沒探視陳盈潔的主因。

許常德今午發文說，最近第一次接到陳盈潔看護的電話，主因是對方女兒回台，她要請假陪家人，但已經請好代班看護，請許常德別擔心，看護更分享陳盈潔前一天表示很想念許常德，許常德說：「其實我有大半年沒去探視陳姐了，因為我很怕看到陳姐越來越好」。

廣告 廣告

許常德說，自己也覺得這念頭很奇怪，跟陳盈潔的親姊姊聊天後，「她說她很理解我這種感受，那就是要繼續準備生活上的需求」。最近接到看護電話，許常德才發現這想法很多餘，因為看護相當盡責、不覺疲累，「這兩年多來，看護從不認識陳姐，到把陳姐當作家人的時光裡，她不僅24小時陪伴沒請過假，還多次表達不用費用她都會繼續照顧的，而且每次到了沒有費用付給她時，她都主動說沒有關係」。

陳盈潔的看護指出，會讓她心甘情願這麼做，是因為陳盈潔醫療團隊的熱忱感動到她，主治醫生也說：「這份感動是他常年在醫療中心沒見過的，大部分走到身與心都俱疲的人，是連家人都會放棄的」。最後，許常德說近年他不管去哪裡工作，總有認識陳姐的人問候他陳盈潔近況，他都點點頭不多說，也不想邀功，「這不是我一個人在做，這是每個參與的人在這件事找到溫暖的畫面，我不希望這個變成我獨享的一個光芒」。見此，網友回應：「有這麽多人疼惜守護，超有愛溫暖一直惦記持續幫助陳姐，真是大愛力量」。

更多中時新聞網報導

醫院聘外籍護佐 最快4月上路

民國159年人口剩1500萬 衝擊5大基金

保健》極端飲控與高壓運動 才是復胖陷阱