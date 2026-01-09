陳盈潔臥病2年頻傳死訊！他曝病況認了「才在加護病房奮鬥」

娛樂中心／周希雯報導

資深女星陳盈潔闖蕩演藝圈50年，素來有「歌壇大姐大」封號，因犯下教唆偽造有價證券罪遭判3年2個月，入獄後卻突發急性腎衰竭、敗血病，多次命危緊急送醫搶救，更一度傳出死訊，令歌迷憂心不已。如今陳盈潔保外就醫2年，作為她好友的資深音樂人許常德，也發文透露最新狀況。





72歲陳盈潔「臥病2年曾命危」頻傳死訊！才在加護病房奮鬥…他不忍曝病況

陳盈潔入獄後突發急性腎衰竭、敗血病，多次傳出命危。（圖／民視新聞資料照）

許常德今（9日）發文表示，陳盈潔住院至今已有2年，在家人與多位不具名善心人士的小額捐助支持下，無論是照護或病情逐漸穩定，也希望她在新的一年能繼續安養，「這兩年，她開始學發音，寫自己的名字、認人，甚至簡短的對話，笑容總是洋溢，彷彿忘了所有經歷」，他坦言，陳盈潔前幾個月因受到感染，在加護病房奮鬥，「我有告訴家人這件事，她笑著跟我回應…」

許常德（右）是陳盈潔（左）的好友。（圖／攝「許常德的地下手記」臉書）

許常德回顧，這2年共辦了四次音樂會，其中某年舉辦在高雄的場次，在一週內迅速決定了場地和演唱歌手，「那麼匆忙的原因，是我希望陳姐最後的人生報導是跟音樂有關的。是的，那個時候我們都覺得這是最後一程了，沒想到那個轉折，開啟了陳姐重生的一條路」。對此，許常德找來總是搶先報名音樂會的歌手郭婷筠，把陳盈潔的心情寫成一首歌〈人生人生人生〉，透過歌聲向粉絲分享感受和感謝。





