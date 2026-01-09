陳盈潔臥病2年！許常德揭近況「學發音、認人」

許常德說陳盈潔的近況逐漸安穩。（圖／翻攝自許常德的地下手記臉書）

「歌壇大姐大」72歲陳盈潔因教唆偽造有價證券罪被判3年2月徒刑，入獄不久罹患敗血症、腎衰竭而保外就醫，現在仍在病榻上休養。今(9日) 資深音樂人許常德，發文透露陳盈潔的最新狀況，各方面逐漸穩定。

許常德指出，陳盈潔已經住院2年，這段日子裡，除了家屬提供協助，還有許多匿名的善心人士小額捐款，默默且有力的支持陳盈潔，生活和照護越來越安穩。

談及身體的狀況，許常德說陳盈潔住院2年，開始學發音、寫自己的名字、認人，甚至能夠簡短地對話，她的臉上盡是洋溢的笑容，彷彿忘卻所有的過往。

許常德回顧這2年共舉辦4場音樂會，每次的場地內容和形式皆有所變化，而2024年底於高雄舉辦的演出，會在短短1週匆促決定場地與演唱歌手，是有原因的，「我希望陳姐最後的人生報導是跟音樂有關的。」原來，當時他們曾悲觀地認為那是人生的最後一程，沒想到迎來轉折，「開啟了陳姐重生的一條路。」

他表示，年前本來計畫舉行一場線上音樂會，希望陳盈潔在新年繼續安養，也讓歌迷重溫她的經典作品。他提到每次演出，首位報名的歌手都是郭婷筠，但卡在當下有許多商演，以及他常更動時間，郭婷筠沒有一次參加成功。這次，許常德決定不辦音樂會，改幫郭婷筠譜出一首新歌＜人生人生人生＞，描述陳盈潔現在的心情，再透過郭婷筠的嗓音，向大家分享感受和感謝。

