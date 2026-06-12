陳盈潔「保外就醫3年」病情再添變數！許常德感嘆：生命進程難以想像

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許常德再曝陳盈潔病情近況。翻攝許常德臉書

72歲台語歌后陳盈潔近年健康亮起紅燈，自2023年入監服刑後，先後因急性腎衰竭、敗血症等病症多次，同年10月申請保外就醫。近年她持續因多重器官衰竭與共病纏身而在病榻休養。一路協助她籌措醫療費的音樂人許常德，日前才坦言曾做好最壞打算，擔心好友生命進入最後階段，沒想到近期病情竟出現轉機，讓他不禁感嘆人生總是充滿未知。

為陳盈潔奔走多年 意外找到意義

上月底，許常德替陳盈潔舉辦「搭上火箭前，跟大家說再見音樂會」，吸引大批歌迷到場支持，也募集到部分善款。活動落幕後，他決定將部分捐款轉贈給一名長年下半身癱瘓、獨自生活的年輕人，希望讓這份善意能持續傳遞下去。

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近日，許常德收到這名年輕人的親筆信，字裡行間流露的真摯情感讓他深受觸動。他坦言，看完信後，彷彿突然理解自己這兩年多來陪伴陳盈潔的原因，甚至在心裡默默對她說：「原來這一路走來，是為了遇見這位年輕人。」

許常德上月31日為陳盈潔於舉辦告別音樂會。董孟航攝

病況意外好轉 感慨人生難預料

除了分享受助者的故事，許常德也透露陳盈潔近來身體狀況較先前穩定，與外界原本的預期有所不同。他感性表示，生命的軌跡往往不會按照計畫前進，許多事情總在意想不到的時刻出現轉折。

他也宣布，未來仍會持續透過小額募款協助該名年輕人，但自己不會再舉辦類似音樂會。至於那封手寫信中，年輕人提到收到善款時相當震驚，真正令他感動的不是金額，而是得知陳盈潔同樣承受病痛折磨，卻依然願意伸出援手。他更形容陳盈潔像一道照亮黑暗的光，感謝她在最艱難的時刻，仍選擇溫暖別人。

胡瓜一句不解掀波瀾 許常德稱感到受傷

事實上，許常德近兩年為了陳盈潔的醫療與生活開銷四處奔走，期間也承受不少外界壓力。日前胡瓜出席活動時提到，自己多年來與陳盈潔失去聯繫，對於許常德獨自處理相關事務感到有些不解，這番發言意外掀起討論。

雖然雙方出發點都是關心陳盈潔，但相關言論仍掀起外界關注，如今隨著陳盈潔病況傳出好消息，加上善款幫助到更多需要的人，讓這段充滿波折的陪伴歷程，有了另一層深刻意義。

胡瓜日前出席活動坦言不曉得陳盈潔病情如此嚴重。董孟航攝



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