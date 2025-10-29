陳碧玉籲整編安定街名及門牌

議員陳碧玉要求土地活化，道路和門牌整編應配合地方都市發展。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

南科區蓬勃發展，民眾找路卻陷入迷宮。議員陳碧玉指安定區不少街道以地方命名，地圖找不到，連導航也找不到，且門牌相差一號，竟可能相差百公尺，相關規定太過嚴格，呼籲民政局修改準則和重新整編。民政局回應，都市快速發展，會先請區長、里長協助民調，考量修改道路命名和門牌整編要點。

陳碧玉說，許多地方沒有街道名，只有里名等，不僅尋找不易，也不利當地發展，且依規定，需有道路兩旁設籍戶長五分之一以上提出申請，再經三分之二以上戶長同意，否則一年內不在重複民調，限制道路更名和地方發展。

另，面積三點八公頃的新市白蓮霧生態公園養地十六年，至今土地未活化，陳碧玉爭取開發為新區政中心，結合里活動中心、社福機構、多功能展演、停車場和商店等，活化二十二億元土地價值，開發經費可從原公所、戶所機關用地變更為商業區使用，土地變更費獲市長黃偉哲允諾。

交通肇事，有時非道路設計，而是出在中央分隔島植栽。陳碧玉說，交通部公路景觀有詳細規範，許多街道植栽嚴重影響行車視線，建議改為單一直線分隔線並規劃左轉車道。黃偉哲強調會改善並全面盤點。

原定一一五年施作完工的新市區乾式滯洪池工程，一一二年設計後，卻一再流標，該地雜草叢生、影響市容景觀，每年光除草費高達六十萬元，要求檢討。工務局指受工程流標影響，設計屢變，預計下個月招標。往日的人行步道施工以鋪設連鎖磚為主，問題叢生，如新市富安路、永新社區重鋪浪費上千萬元，工務局指日後將採硬底鋪設，徹底改善品質不佳議題。