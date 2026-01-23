陳福海就職3周年 聚焦「世代同行」

金門縣長陳福海（二排右四）執政滿3周年，23日在即將試營運的金門港旅運中心舉辦「愛陪伴．世代同行．教育未來」系列活動，呈現縣府團隊在建設、社會福利與教育政策上的全方位進展。（于家麒攝）

金門縣長陳福海執政滿3周年，23日於即將試營運的金門港旅運中心舉辦「愛陪伴．世代同行．教育未來」系列活動，結合扎根零歲政令宣導，呈現縣府團隊在建設、社會福利與教育政策上的全方位進展。

會場同步規畫縣政成果展示區，完整呈現3年來在公共建設、社會福利與教育政策上的重要成果，包括友善育兒環境、長者照護服務升級、支持青年成家及提升金門縣交通新格局，逐步建構更長遠承載力與韌性的交通網絡建設政策成果。

陳福海說，縣政的推動，從來不是冰冷的數字與工程，而是每一個家庭、每一位孩子與長者的真實感受。此次活動以祖孫代間互動為核心，象徵縣府施政從零歲到老年、從個人到家庭的完整照顧，實踐「讓金門成為世代共融、安心生活的幸福島嶼」。他強調，「投資孩子，就是投資金門的未來；縣府會做年輕父母最堅實的後盾。」

由金湖國小附設幼兒園、金沙國小附設幼兒園師生輪番帶來充滿童趣與創意的表演活動與主題劇場，小朋友們以歌舞、戲劇方式演繹品格教育、祖孫及親子情感，贏得現場滿堂喝采。陳福海表示，「孩子的笑容，是縣政最珍貴的成績單，也是繼續努力的最大動力。」

會後陳福海再次視察即將於2月3日展開試營運的金門港旅運中心，他強調，交通建設不是為了通過更多人，而是為了讓金門被世界看見，也讓鄉親回家的路更順、更安心。

陳福海說，「幸福不是口號，而是一項一項政策的累積」；地方的進步，需縣府與鄉親攜手同行，為金門寫下幸福前行新篇章。