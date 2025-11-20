陳秀寳憂Tiktok抖音恐影響年輕人 要求數發部加速法律代表審查 7

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／彰化報導

立法院教育及文化委員會今（20）日邀請教育部政務次長劉國偉等人，就「如何防範不當之短影音及社群平台兒少內容，加強數位及媒體素養」進行專題報告並備質詢，立委陳秀寳指出，Tiktok及抖音有中資背景、資料審查疑慮，加上時常有不當內容出現，恐影響我國青少年，呼籲教育部應做足相關措施。

「我們都希望保護孩子，才會堅持控管。」陳秀寳指出，我國13歲以上青少年可以使用3Ｃ產品，但醫學研究指出大腦在20至25歲才會成熟，醫界也提醒15歲以前大腦不應該被演算法綁架，否則負責情緒調節的前額葉，恐因過度刺激造成敏感、焦慮、注意力下降等問題，讓學生沒有耐心學習。她說，抖音發起無意義挑戰，也在傷害年輕人，若政府無法有效改善管控，應考量tiktok全面下架。

陳秀寳表示，Tiktok雖然有國際版，但其具中資背景、且資料審查有疑慮，甚至在台灣輸入的內容，也會被送到中國深圳進行言論審查程序；若是未來年輕人下載大陸版抖音，政府無法有效改善與管控，應考量Tiktok全面下架。

劉國偉表示，教育部難以禁止學生使用，只能在學術網路下禁止，能管轄的範圍有限，若就教育層面，做的永遠不夠，但仍會進行素養教育、相關網路措施，避免青少年被騙、甚至被引導。他表示，網址管理的權限不在教育部，但如果有違反兒少法規定，就會通知業者下架。

另外，陳秀寳說，根據《公司法》，若境外公司沒有在台設立分公司者，需要設立法律代表，Tiktok有中資背景，數發部跟Tiktok之間的互動就需要分際清楚，應加速進行法律代表審查，未來有狀況才能依法問責。

數發部數位產業署副署長胡貝蒂表示，Tiktok已有申請法律代表，包括陸委會、經濟部等相關部會正在審查當中。她說明，在台法律代表，只會接受法律條文協助。

照片來源：取自國會頻道

