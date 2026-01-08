陳秋慧獲選國際進階護理師大使 與弘光科大學弟妹交流分享

弘光科大護理系博士班校友陳秋慧獲美國專科護理師學會頒獎，回台與學弟妹分享經驗。（圖：陳秋慧提供）

弘光科技大學護理系博士班校友陳秋慧，獲選為美國專科護理師學會（American Association of Nurse Practitioners，簡稱AANP）國際進階護理師大使，獲學會全額補助赴美研習，成為台灣少數登上AANP國際進階護理的專業代表。她和弘光學弟妹分享指出，參與過程深刻感受美國專科護理師對專業的熱愛與自豪，以國際為鏡，期盼能將所見所學，回饋於台灣專科護理師教育與制度發展，共同為台灣進階護理的未來努力。

廣告 廣告

弘光科大護理學院院長蔡秀敏表示，AANP成立於1985年，會員人數超過12萬人，為全球最具影響力的專科護理師專業組織之一，「國際進階護理師大使獎學金計畫」是協助各國推動進階護理角色發展的重要計畫，推動以來，全球累積僅約20名大使。弘光校友陳秋慧2024年獲選大使，是國際對其專業實力的高度肯定，除完整參與年度研習會課程外，也可進入學會核心活動，榮譽性與代表性極高。

目前擔任和信治癌中心醫院護理部助理主任的陳秋慧指出，感謝AANP肯定她的進階護理執業生涯，精心的安排行程帶給她對現況的許多省思。美國重視專科護理師人際網絡，提供機會促進學員的交流，增強凝聚力，這在個人有需求或是團體要發聲時，將會產生很大的力量，是值得我們可以學習之處。另外，美國專科護理師對自身專業的熱愛與自豪的展現，是在台灣專科護理師身上較少看到卻必須培養的。在研討會中，充分看到專科護理師在美國健康政策制定上的成就，對於民眾健康的影響更不在話下，這份專業的熱愛與自豪，讓專科護理師更開心和專注的工作，且樂於付出。

陳秋慧強調，建立專業的價值才能鼓舞更多的人投入和留在這個專業，在護理人力嚴重缺乏的今天，值得我們反思。台灣專科護理師所面臨的困境和他國可能有不同，有些或許很難克服，然而，這幾年專科護理師對於台灣醫療的幫助已逐漸獲得肯定，她希望和台灣專科護理師一起凝聚專業的力量，從工作中省思，勇於建議和嘗試，彼此砥勵，不要害怕改變。（張文祿報導）