陳穆寬續任彰基第19任院長 強調「富人尊敬、窮人看得起病」醫療使命





彰化基督教醫學中心31日下午舉行授職就任感恩禮拜，陳穆寬教授續任第19任院長，並同時擔任第一任彰基醫療財團法人總院長。陳穆寬表示，彰基將持續提供世界最先進醫療，讓社會尊敬醫療是一種志業，同時堅守不濫收自費、照顧艱苦人與偏鄉醫療的初衷，落實「讓富人尊敬、讓窮人看得起病（Respected by the rich, affordable for the poor）」的核心價值。

授職典禮由台灣基督長老教會總會議長潘恩盛牧師主持，並以《馬太福音》第十章第一節證道，勉勵醫療權柄源自上帝，目的在於服務受苦者。包括台灣基督長老教會總會總幹事陳信良、彰基董事長兵政隆暨董事、教界與醫界代表等逾500人出席。

彰基總院長陳穆寬教授表示，不以營利為目的，誓將彰基打造成世界一流醫學中心，更要實現「富人看得起，窮人看得起」的願景。圖／彰基醫院提供

彰基醫學中心有1千多位醫師，總院長就任禮拜由女醫師詩班獻詩。圖／彰基醫院提供

陳信良指出，彰基秉持「愛上帝、愛土地、愛人民」宗旨，經營不以營利為先，而以服務人民為核心，未來將持續深耕醫療、傳道、研究與關懷，服務擴及南投、雲林地區，邁向永續經營。兵政隆則肯定陳穆寬整合管理能力，期許帶領彰基體系「走得遠、走得久、飛得高」，並持續實踐醫療使命與社會責任。

陳穆寬為國際知名口腔癌及耳鼻喉頭頸外科權威，發表逾200篇國際論文，入選史丹佛大學「全球前2%頂尖科學家」。擔任院長8年來，帶領彰基八家分院、近萬名員工落實以病人為中心的精準照護，疫情期間成功抗疫，並獲防疫特殊貢獻獎肯定，亦受聘為總統府「健康台灣推動委員會」顧問。

典禮同時為連接總院與教學研究大樓的「沐恩廊道」揭牌，象徵彰基歷經23年完成的重要里程碑，持續守護民眾健康。

彰基全體15位董事出席並行接納禮。圖／彰基醫院提供

彰基『沐恩廊道』耗時 23 年終揭牌，總院與教學大樓連結，未來將提供迅速安全通道，讓患者、家屬及員工可放心通行。圖／彰基醫院提供

