陳穆寬續任彰基第19任院長：讓富人看得起、窮人看得起
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰基醫學中心陳穆寬教授就任第19任院長、第一任彰基醫療財團法人總院長，31日下午舉行授職就任感恩禮拜。陳穆寬強調，要提供世界最先進醫療讓富人尊敬醫療是一種志業，但是也不亂收自費，並且幫忙艱苦人和重視偏鄉醫療，讓窮人看得起病（Respected by the rich, affordable for the poor.）。
▲彰基醫學中心有1千多位醫師，總院長就任禮拜由女醫師詩班獻詩。（圖／彰化基督教醫院提供）
台灣基督長老教會總會議長潘恩盛牧師主持授職典禮，潘恩盛引用馬太福音十章1節，以「互伊有權」（台語發音）為題證道勉勵，醫療權柄乃上帝所賜，主要在服務受苦的人。
▲彰基全體15位董事出席並行接納禮。（圖／彰化基督教醫院提供）
出席就任感恩禮拜的貴賓包括台灣基督長老教會總會總幹事陳信良、彰基董事長兵政隆暨全體董事、教界牧長、健保署長官、醫界領袖及員工、親友等，共有500多人出席觀禮。
▲員工都很開心，並由李雅文主任代表獻上鮮花及禮物。（圖／彰化基督教醫院提供）
陳信良總幹事強調，彰基在神的恩典下走過歷史，目標是成為中部地區數一數二的醫療體系。他重申醫院的核心宗旨是「愛上帝、愛土地、愛人民」，經營目標不是以賺錢為主，而是以服務人民為首要任務。彰基將在醫療、傳道、研究與關懷上持續委身，並將服務範圍擴及南投、雲林地區，致力於永續經營，走在醫療界前端，為鄉親帶來最好的照護。
兵政隆董事長表示，陳總院長具備產官學界人脈與精準管理能力，期待他帶領彰基體系「走得遠、走得久、又飛得高」。他強調彰基的兩大核心定位：「醫療、傳道」，讓鄉親身心靈皆得醫治與造就；以及「社會責任」，承諾照顧員工與鄉親，特別是困苦的民眾。董事會將與院方密切合作，共同開創彰基美好的未來。
陳穆寬是世界知名的口腔癌和耳鼻喉頭頸外科權威，除了多次受邀到世界各地演講及教學，因為傑出的臨床醫學研究成就和發表200多篇世界性國際論文，更榮獲史丹佛大學發布的「全球前2%頂尖科學家」殊榮，入選「終身科學影響力」及「年度科學影響力」雙榜。
陳穆寬擔任院長8年來，強調行公義好憐憫，帶領彰基醫療體系位於彰化、南投、雲林等八家分院、近萬民員工堅守「深根建造、謙卑服事」精神，秉持「以病人為中心」的醫療品質、落實「精準健康照護」的醫療內涵，為民眾提供以愛為本的全人醫療。就任8 年來，不但醫師人數不斷增加，已經破千人，在COVID-19期間，彰基身為彰化、雲林、南投唯一的醫學中心，陳穆寬又擔任台灣耳鼻喉暨頭頸外科醫學會理事長，率領大家成功抗疫，獲得前總統蔡英文親頒防疫特殊貢獻獎。又因爲透過系統化的醫療外展支援和院內的經濟救助，榮獲衛生福利部頒發「醫療財團法人社研卓越醫療救濟獎」，不僅追求醫學上的卓越，更將守護生命的責任落實到社區與弱勢族群。賴清德總統就任以後更獲聘為總統府「健康台灣推動委員會」顧問。
與會的林姓護理師開心表示，很高興陳總院長能夠續任，這幾年彰基大力推動智慧醫療與AI應用，不但提升了醫療的深度，更大大的減少了護理人員的負擔和文書作業，而且職場環境改善很多，讓大家都能開心的工作，特別是院慶還有歐洲來回機票等大獎，今年更邀請了告五人等大咖來醫院開了3 天的演唱會，讓員工覺得很舒壓。張姓醫師表示，不管外界的醫療環境變化如何，在彰基當醫師很幸福，可以堅持醫療的初衷用愛來照顧病人，尤其看到總院長每天都早上六點多就來醫院查房，學習到自己從事醫療工作的使命。鄭姓員工表示，董事會在民國2024年就又以15票全票通過總院院長陳穆寬的任命案，可以說是再次打破記錄，也代表他不以營利為目的的理念深受董事會的肯定。
今天同時舉行了連接彰基總院及教學研究大樓的天橋「沐恩廊道」揭牌典禮。此天橋廊道總長度71.3m，早在2003年彰基董事會就己通過興建天橋案，卻因諸多問題歷經多任院長也無法克服而一再延宕，直到總院長陳穆寬就任後展現強大的行政魄力才突破萬難於去年動工；經過23年的期待，穿越行人的終於等到了迅速安全的通道。
其他人也在看
資深藝人曹西平驚傳於住處離世 享壽66歲
消防人員抵達現場後確認為內科OHCA（到院前心肺功能停止）案件。初步觀察，患者遺體已出現明顯屍斑及肢體僵硬，判定死亡多時。轄區警方隨後到場協助，初步排除外力介入，詳細死因仍待後續進一步調查釐清。令人感嘆的是，在事發前一日（28日）的凌晨，曹西平才針對前幾天的大...CTWANT ・ 1 天前 ・ 72
同居曹西平「愛心便當」每天吃！乾兒子身分曝光
娛樂中心／李汶臻報導資深藝人曹西平12月29日晚間被「乾兒子」34歲吳姓同居男子，發現在新北三重住家猝逝，享壽66歲。曹西平與乾兒子Jeremy的緣分源於小17歲、情同兄弟的助理阿凱，阿凱當年陪伴曹西平熬過父母離逝之痛，阿凱病逝前曾託付Jeremy要好好照顧曹西平；如今，與曹西平同居多年的「乾兒子」Jeremy的真實身分，也再度成為外界關注焦點。民視 ・ 1 天前 ・ 13
曹西平疑趴睡離世 乾兒子曝慢性病未就醫
資深藝人曹西平於29日驚傳猝逝，消息曝光後震驚演藝圈。與他情同父子的乾兒子Jeremy證實，曹西平是在睡夢中離世，生前有高血壓狀況也未就醫的他，疑似因此猝逝。鏡週刊Mirror Media ・ 9 小時前 ・ 14
曹西平曾癱軟倒3天「全尿地上」 去年曾感嘆：走路都靠意志力
以墨鏡、哨子與「醜八怪」口頭禪聞名的資深藝人曹西平，29日深夜10點多被乾兒子發現陳屍於新北市三重住處，警消到場確認已出現屍斑與僵硬情形，明顯死亡多時，享壽66歲。目前僅知曹西平是因為內科疾病而過世。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 16
曹西平逝世太突然！醫曝「7大危險信號」 很多人以為只是累
（記者張芸瑄／綜合報導）資深藝人曹西平傳出猝逝消息，享壽66歲。昨（29）日深夜約10時，新北市消防局三重分隊 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 29
曹西平驟逝 「東湖涼糕哥」淚揭13年暖舉：是我這輩子最大貴人
【緯來新聞網】資深藝人曹西平昨（29日）被發現在家中過世，享壽66歲，消息震驚各界。對此，過去因「東緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
獨居者的悲歌！66歲曹西平驚傳家中猝逝 醫示警：「4現象」要注意
藝人曹西平28日凌晨在強震後在臉書感嘆發文，但其乾兒子後來卻聯繫不上曹西平，昨天（29日）深夜10時許，乾兒子報案指表示，曹西平在家中猝逝，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲。此事也凸顯獨居者的悲歌，醫師丁賢偉幫民眾歸納出4種可能的原因，讓大家平時能自我檢視。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 32
建商促銷「買房免頭期款、全額貸款」？金融教授揭：小夫妻月薪6萬硬買1200萬房下場
建商為了促銷房子，會打出「免頭期款」、「全額貸款」，看似不用準備任何錢就可以買屋，千萬別相信，過了寬限期，未來房貸的本息有多重可想而知。如果買房前都沒法存錢，買下去一下子要支出這麼多，恐怕生活無法喘息。Yahoo奇摩房地產 ・ 9 小時前 ・ 9
屢遭我軍「火控鎖定」 共艦喊：嚴重危及安全
台海對峙，驚險一瞬間！今天（30）凌晨，共軍「烏魯木齊艦」，企圖闖入我24浬鄰接區，遭到海軍「班超艦」火控雷達鎖定。隨後，共軍透過廣播嚴正喊話，說這是「敵對行為」、「嚴重危及安全」，並要我軍立即停止挑釁行動；不過我軍「班超艦」，全程堅守陣位，沒讓共艦跨越雷池一步。TVBS新聞網 ・ 20 小時前 ・ 271
曹西平生前與他們鬧翻！包偉銘結婚僅臉書通知 潘若迪紙紮錄影帶給他氣炸
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，而他離世當天凌晨才於臉書發文，如今驟然離世，讓粉絲相當震驚且不捨...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
蔡依林演唱會遭疑「光明會」 音樂總監笑駁：那我就是金城武
此次《PLEASURE》演唱會以「人間樂園」為核心概念，蔡依林率領包含巨型公牛、蟒蛇、飛馬、金豬、蝴蝶海馬、長頸馴鹿、象鼻魚等多達20隻奇幻混種動物出場，搭配「煉獄劍林」、「真相之書」、「綠丘巨人」、「蛇冠心座」、「命運之輪」，以及高達七層樓的「愉悅之女」等大型舞...CTWANT ・ 8 小時前 ・ 39
曹西平睡夢中走的！生前交代後事「3細節」曝光 謝他陪人生最後一哩路
資深藝人曹西平（四哥）29日深夜傳出在家中猝逝，被發現時已經明顯死亡，身上出現屍斑跟僵硬狀態，享壽66歲。曹西平生前和乾兒子Jeremy及其女友同住，雖無血緣關係，感情卻宛如家人，過去就曾向Jeremy交代後事3細節。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 1
「本來很討厭曹西平」！1原因讓苦苓改觀道歉：希望他一路好走
資深藝人曹西平於29日傳出猝逝，震驚演藝圈。知名作家苦苓在臉書發長文悼念，坦言自己曾對曹西平在節目上的「毒舌」形象不以為然，直到一場錄影意外中，看見曹西平無懼護航被痛罵的基層工作人員，才讓他驚覺那張快嘴背後，其實藏著一顆極其善良且貼心的靈魂。苦苓心痛表示，這份遲來的歉意與敬意，遺憾只能在對方在天之靈訴說。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 56
曹西平怒4兄弟棄養父親斷聯！無緣三嫂龍千玉成「唯一親人」
【緯來新聞網】曹西平昨晚（29日）驚傳猝逝、享壽66歲，震驚演藝圈。入行43年，曹西平以歌手出道，後緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
「股價從170元跌到30元！」築間董事長林楷傑認「公司慘虧彎路走多」：未來不再自創品牌
「我的彎路已經走太多了！公司股價從170元跌到31元，現在真的想通了，未來只做對的事情，只跟對的人一起合作！」以火鍋起家的築間餐飲集團（7723）今年4月成功上櫃掛牌，積極跨足燒肉、鐵板燒、酸菜魚等餐飲品牌、快速展店，但營運表現未如預期，前三季每股虧損約1.81元、續創歷年低點，股價也一路走弱。董事長林楷傑今（30）日受訪時坦言，未來將不再自創品牌，經營策略回歸單純，只聚焦2件事。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 90
曹西平離世！昔與包偉銘、潘若迪鬧翻 兩人得知噩耗回應了
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，震驚外界，讓許多粉絲及演藝圈好友相當不捨。而過去曾與曹西平傳出不...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 44
台股封關！今年飆股誰第一？PCB供應鏈嗨漲全年 這檔「玻纖布供應商」大漲698.36%奪冠
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導台股31日迎來封關日，盤面氣勢依舊強勁，權值股台積電（2330）盤中一度衝上1,550元，續創歷史新高，帶動大盤衝上2萬9刷新紀...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 8
一夜難眠！比莉聽聞曹西平噩耗爆哭 揭他為病父棄演藝事業：仁至義盡
資深藝人曹西平（四哥）出道至今超過40年，豈料昨（29日）晚間於新北市三重住家猝逝，引發外界震驚。然而，女星比莉在社群中得知曹西平噩耗後，「淚水聽不下來」，喊話曹西平一路好走。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
元旦放假一天「凍」起來！全台急凍下探 10 度 週末天氣轉好、冷空氣接力到 1 月中
2026 年元旦假期即將到來，但計畫出遊或追曙光的民眾可得注意保暖與降雨影響。天氣風險粉專PO圖提醒元旦至下週一的天氣：受強烈大陸冷氣團影響，1 月 1 日週四元旦當天呈現「南北兩樣情」，中北部與東部因雲量偏多且有局部短暫雨，見到新年第一道曙光的機率偏低；相對而言，台中以南及台東地區為晴到多雲，是迎接曙光的最佳首選。天氣多一典 ・ 3 小時前 ・ 5
三哥正式委任乾兒子操辦後事 曹西平治喪小組發聲：離別來得突然
資深藝人曹西平出道多年，近年漸漸淡出演藝圈，昨日晚間卻突然傳出在家中逝世，享壽66歲，治喪小組今（30）天於臉書粉專發布正式聲明，證實曹西平於12月29日在住處安詳辭世，三哥已正式委任乾兒子Jerem台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 9