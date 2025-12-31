陳穆寬續任彰基第19任院長：讓富人看得起、窮人看得起

▲由台灣基督長老教會總會議長潘恩盛牧師授職。（圖／彰化基督教醫院提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰基醫學中心陳穆寬教授就任第19任院長、第一任彰基醫療財團法人總院長，31日下午舉行授職就任感恩禮拜。陳穆寬強調，要提供世界最先進醫療讓富人尊敬醫療是一種志業，但是也不亂收自費，並且幫忙艱苦人和重視偏鄉醫療，讓窮人看得起病（Respected by the rich, affordable for the poor.）。

▲彰基醫學中心有1千多位醫師，總院長就任禮拜由女醫師詩班獻詩。（圖／彰化基督教醫院提供）

台灣基督長老教會總會議長潘恩盛牧師主持授職典禮，潘恩盛引用馬太福音十章1節，以「互伊有權」（台語發音）為題證道勉勵，醫療權柄乃上帝所賜，主要在服務受苦的人。

▲彰基全體15位董事出席並行接納禮。（圖／彰化基督教醫院提供）

出席就任感恩禮拜的貴賓包括台灣基督長老教會總會總幹事陳信良、彰基董事長兵政隆暨全體董事、教界牧長、健保署長官、醫界領袖及員工、親友等，共有500多人出席觀禮。

▲員工都很開心，並由李雅文主任代表獻上鮮花及禮物。（圖／彰化基督教醫院提供）

陳信良總幹事強調，彰基在神的恩典下走過歷史，目標是成為中部地區數一數二的醫療體系。他重申醫院的核心宗旨是「愛上帝、愛土地、愛人民」，經營目標不是以賺錢為主，而是以服務人民為首要任務。彰基將在醫療、傳道、研究與關懷上持續委身，並將服務範圍擴及南投、雲林地區，致力於永續經營，走在醫療界前端，為鄉親帶來最好的照護。

兵政隆董事長表示，陳總院長具備產官學界人脈與精準管理能力，期待他帶領彰基體系「走得遠、走得久、又飛得高」。他強調彰基的兩大核心定位：「醫療、傳道」，讓鄉親身心靈皆得醫治與造就；以及「社會責任」，承諾照顧員工與鄉親，特別是困苦的民眾。董事會將與院方密切合作，共同開創彰基美好的未來。

陳穆寬是世界知名的口腔癌和耳鼻喉頭頸外科權威，除了多次受邀到世界各地演講及教學，因為傑出的臨床醫學研究成就和發表200多篇世界性國際論文，更榮獲史丹佛大學發布的「全球前2%頂尖科學家」殊榮，入選「終身科學影響力」及「年度科學影響力」雙榜。

陳穆寬擔任院長8年來，強調行公義好憐憫，帶領彰基醫療體系位於彰化、南投、雲林等八家分院、近萬民員工堅守「深根建造、謙卑服事」精神，秉持「以病人為中心」的醫療品質、落實「精準健康照護」的醫療內涵，為民眾提供以愛為本的全人醫療。就任8 年來，不但醫師人數不斷增加，已經破千人，在COVID-19期間，彰基身為彰化、雲林、南投唯一的醫學中心，⁨陳穆寬⁩又擔任台灣耳鼻喉暨頭頸外科醫學會理事長，率領大家成功抗疫，獲得前總統蔡英文親頒防疫特殊貢獻獎。又因爲透過系統化的醫療外展支援和院內的經濟救助，榮獲衛生福利部頒發「醫療財團法人社研卓越醫療救濟獎」，不僅追求醫學上的卓越，更將守護生命的責任落實到社區與弱勢族群。賴清德總統就任以後更獲聘為總統府「健康台灣推動委員會」顧問。

與會的林姓護理師開心表示，很高興陳總院長能夠續任，這幾年彰基大力推動智慧醫療與AI應用，不但提升了醫療的深度，更大大的減少了護理人員的負擔和文書作業，而且職場環境改善很多，讓大家都能開心的工作，特別是院慶還有歐洲來回機票等大獎，今年更邀請了告五人等大咖來醫院開了3 天的演唱會，讓員工覺得很舒壓。張姓醫師表示，不管外界的醫療環境變化如何，在彰基當醫師很幸福，可以堅持醫療的初衷用愛來照顧病人，尤其看到總院長每天都早上六點多就來醫院查房，學習到自己從事醫療工作的使命。鄭姓員工表示，董事會在民國2024年就又以15票全票通過⁨總院院長陳穆寬⁩的任命案，可以說是再次打破記錄，也代表他不以營利為目的的理念深受董事會的肯定。

今天同時舉行了連接彰基總院及教學研究大樓的天橋「沐恩廊道」揭牌典禮。此天橋廊道總長度71.3m，早在2003年彰基董事會就己通過興建天橋案，卻因諸多問題歷經多任院長也無法克服而一再延宕，直到總院長陳穆寬就任後展現強大的行政魄力才突破萬難於去年動工；經過23年的期待，穿越行人的終於等到了迅速安全的通道。