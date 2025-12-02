陳立武宣布「公司全力支持羅唯仁」...林修民指「英特爾內部腐敗」又找一個「不把誠信當回事」的執行長來：要回正軌還有漫漫長路
台積電日前宣布提告前資深副總羅唯仁人，主張其轉投英特爾（Intel）恐涉及洩密並違反保密與競業禁止協議，已向智慧財產及商業法院提起訴訟；英特爾執行長陳立武則表示，「公司全力支持該名高層轉職英特爾的決定」。對此，科技專欄作家林修民昨（1日）指出，本來內部腐敗就很嚴重的英特爾，又繼續找了一個不把誠信當作一回事的執行長來，所以才可以ㄧ起容忍羅唯仁的行爲，「英特爾要回到正軌，還有漫漫長路要走」。
根據外媒報導，陳立武在給員工內部信中表示，公司完全支持這位台積電前主管，並強調所有指控毫無根據。陳立武說，「根據我們目前掌握的資訊，關於羅唯仁的指控毫無根據，英特爾會繼續全力支持他。做為轉型一部分，我們歡迎曾在英特爾任職 18 年、負責晶圓製程技術開發的羅唯仁回歸。他離開英特爾後加入台積電，並持續投入晶圓製程技術開發工作」。
對此，林修民於臉書以「Intel在陳立武領導下未來仍然難有起色」為題發文分析，陳立武已經知道台積電對羅唯仁的指控，且在審視台積電的說法之後，認為即使羅唯仁真的如台積電所指控的，以非自己的職權業務去主動參與其他部門機密業務，不是一個問題。
「誠信是經營公司的根本」，林修民表示，眾所皆知，股神巴菲特（Warren Buffett）選股最重要的理念，就是經營階層是不是有誠信，「你法律告不告的贏是一件事，但是你做事有沒有誠信又是另外一件事情」。林修民說，法律是最低的道德標準，「基本上你要搞垮公司根本不需要主動到犯法的地步，光是你經營階層把自己的利益放在公司利益的前面，這就是一個嚴重的誠信問題，這也是巴菲特最忌諱的事情」。
林修民指出，光是羅唯仁做的這些事情，就已經不符合誠信的標準，「但這一個行為在陳立武的眼中卻是一件小事，表示陳立武這個人根本就沒有把誠信放在眼裡」。林修民直指，「任何一個公司的衰敗都不會是一朝一夕，羅馬也不是一天敗亡的」。
林修民提及，2022年底他接受自由亞洲電台節目訪問，對於當時的英特爾執行長季辛格嗆聲台積電的行為，他僅回答，「 Good Luck. 」，因為認為在季辛格領導下，可以追上台積電的宏大理想表達不認同的態度。
林修民接續表示，在季辛格下台後的現在，其接受《金融時報》訪問時，坦承英特爾的內部腐敗，比他想像中要嚴重。季辛格指出，他於2021年回鍋英特爾接任執行長後，發現公司內部問題比預期更嚴重，「公司內部工程紀律鬆散，過去5年沒有產品能準時交貨，18A製程技術突破也較預期延後」、「不久之後，台積電甚至開始代工部分英特爾晶片，更凸顯英特爾落後現況」。
林修民點出，很多人認為英特爾在2000年後就慢慢步下神壇了，從那時候的執行長開始開發所有的新事業，幾乎都沒有成功，不管是特色手機，或者是晚一點的智慧手機晶片通通都未成功，「到了2015年的時候，之前引以為傲的製程技術也終於不支倒地，致此、Intel就再也沒有拿得出可以上檯面的產品了」。
林修民質疑，「如果有一家企業20年來的所有歷屆執行長們通通都有問題，那這20年來這家公司的考績是怎麼打的？主管是怎麼升的？」他指出，「可以確定的是，不認同這家公司經營能力的員工們是不可能會繼續留下來的」。
林修民也提問，「這長達20年來的緩慢下坡，難道整個英特爾公司人才濟濟都沒有任何一位主管發現這件事嗎？」他表示，「當然有，不認同的就走了，但更多的是自己的利益比公司利益還要重要的主管；這位英特爾前執行長也是下台之後，才敢出來講英特爾內部腐敗很嚴重的真話」。
最後，林修民直言，本來內部腐敗就很嚴重的英特爾，又繼續找了一個也不把誠信當作一回事的執行長來，所以才可以ㄧ起容忍羅唯仁的行爲，「看來英特爾要回到正軌，還有漫漫長路要走」。
