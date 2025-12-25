陳立武40分鐘收服川普 助英特爾獲政府入股翻身

（中央社舊金山24日綜合外電報導）矽谷一個星期四的黎明前夕，英特爾（Intel）執行長陳立武赫然發現自己成了美國總統的抨擊對象。

美國總統川普8月7日在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文表示：「英特爾執行長存有高度利益衝突，必須立刻辭職。」在執掌英特爾之前，陳立武曾對中國公司進行過大量投資。

路透社報導，川普與陳立武從未謀面。儘管輝達（Nvidia）、超微（AMD）、OpenAI、亞馬遜（Amazon）、Google以及帕蘭泰爾技術公司（Palantir ）等科技業領袖近期都曾拜會川普，但這家美國最負盛名的晶片大廠掌舵人，自3月接掌英特爾以來，尚未與總統有過接觸。

政治並非陳立武的首要關注事項。這位66歲的英特爾執行長，已經超過20年未曾向總統競選活動捐款。儘管他4月曾與商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）等少數政府高層接觸過，但在前任、具民主黨背景的政策主管辭職後，英特爾長達數個月未任命新的華府政策負責人。

兩位知情人士透露，在川普發動抨擊後，英特爾幾乎立即採取行動，設法安排與總統會面的時間。這最終促成了陳立武長達數十年的職業生涯中，最為關鍵的一場會談，全程歷時約40分鐘。

此前未曾披露的陳立武與英特爾相關細節顯示，儘管曾被川普指控支持中國利益，陳立武卻在會面後成功獲得美國政府的承諾，將投入數十億美元取得公司近10%的股權。

這項交易讓英特爾被賦予「戰略性高到不能倒」的光環，並為那些渴望贏得總統青睞的潛在合作夥伴敞開大門。此外，這也可能為政府開闢一條新路，讓政府未來能入股更多被定調具戰略意義的企業。部分投資人先前曾向路透社表示，這標誌著美國產業政策將邁入一個新時代。

自陳立武上任以來，英特爾股價已上漲約80%，漲幅超越同期的標普500指數以及輝達。

路透社訪問約20名現任與前任英特爾員工、政府顧問，以及陳立武在業界的人脈。儘管陳立武憑藉優異的政商斡旋能力在白宮取得成功，但部分人士質疑，陳立武是否具備足夠的技術素養，能夠帶領英特爾重返晶片製造領先地位，並制定出致勝的AI戰略。

雖然英特爾的晶片曾帶動首批大規模量產的個人電腦（PC），但多年的內部失能卻讓台積電（TSMC）等海外競爭對手有機可乘，進而在高階晶片生產領域超越英特爾。

英特爾發言人表示，陳立武對與川普政府接觸並不需要任何勸說。他上任初期便提升政府事務等部門的層級，直接向自己匯報。英特爾於12月宣布，一名川普經濟顧問將負責領導該單位。

英特爾發言人表示：「無論是在加入英特爾之前或之後，陳立武在參與華府事務方面，都有著長期且深厚的資歷。」英特爾方面則婉拒讓陳立武接受採訪。

白宮發言人表示，川普總統正在運用行政權力，「為美國納稅人爭取最佳利益」並保障美國安全。

白宮發言人說：「政府與英特爾達成的歷史性協議，是多項將半導體及其他關鍵製造業帶回美國的計畫之一。」（編譯：陳昱婷）1141225