陳素月出戰彰化！賴清德讚3人無條件支持展風度 還祝謝衣鳯出線

總統賴清德。資料照



民進黨2026彰化縣長選舉「類初選」4搶1，民調領先的綠委陳素月獲選對會建議徵召。總統賴清德今天（12/28）下午前往彰化溪湖福安宮參香祈福，他說，陳素月已經出線，其他3人無條件宣布支持，為他們3人風度鼓勵一下，他也祝福藍委謝衣鳯出線，但透露自己很希望陳素月可以當選，呼籲民眾支持。

2026彰化縣長選舉，民進黨立委黃秀芳、陳素月、彰化市長林世賢、前彰化市長邱建富爭出線，陳素月民調第一，12/24民進黨選對會達成共識，建議徵召陳素月參選2026縣長。

廣告 廣告

賴清德下午在福安宮致詞時表示，感謝彰化縣長王惠美過去8年的辛苦，掌聲鼓勵，王惠美笑稱自己還有一年。賴接著說，國民黨也在初選，祝福謝衣鳯順利出線，不過謝衣鳯當時尚未正式宣布參選，在旁的謝衣鳯露出尬笑表情。

賴清德表示，民進黨動作比較快，陳素月已經出線，這是民進黨初選，他很感謝民進黨4位同志勇敢承擔，包括陳素月以外還有黃秀芳、邱建富、林世賢等，掌聲感謝他們。

賴指出，過程中大家都沒有互相攻擊，大家都說自己的理念、政見，如何為彰化打拚，初選過後，其實相差不多，但決定提名陳素月，因為陳素月（民調）最高，其他3人無條件宣布支持，為他們3人風度鼓勵一下。

賴清德強調，他很希望國民黨未來的候選人無論是誰，或是民進黨候選人陳素月，大家君子之爭，把牛肉端出來，讓彰化縣的鄉親來選。最後他為陳素月拉票，「我也拜託，我很希望陳素月可以當選，大家給她支持一下」。

謝衣鳯稍早表態，經過長時間思考，以及考量眾多支持者聲音，「我願意來挑戰成為國民黨2026彰化縣長候選人」。

更多太報報導

民進黨彰化縣長徵召倒數 邱建富再開砲！駁斥「求官說」

「肉形石」上餐桌? 仿青瓷「茶倉」伴高山茶 退輔會5大農場攜手故宮展文化創意

嗆退選對會驚動總統！陳茂松與賴清德喝茶後親回「沒有辭不辭問題」