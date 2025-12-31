陳素月參選彰化縣長 柯呈枋批陳素月政策路線恐倒退

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】民進黨今（31）日正式提名立法委員陳素月參選彰化縣長，國民黨縣長參選人柯呈枋隨即表態，指出此次縣長選舉攸關彰化未來四年的治理能力，不是單純的頭銜比較或資歷競賽，縣政不能承擔「邊做邊學」的代價。

國民黨彰化縣長參選人柯呈枋今日針對民進黨提名的陳素月表示，縣長選舉攸關彰化治理能力，縣政不能用「邊做邊學」來實驗。（柯呈枋提供）

柯呈枋指出，民意代表的工作重點在監督、質詢與表態，而縣長則需面對預算調度、跨局處整合與政策落地執行，屬於不同層次的治理挑戰。他強調，「縣政不是質詢台上的攻防，而是每天都要解決問題的行政現場。」柯表示，自己長期歷練於中央與地方行政體系，熟悉政策設計到執行落實的每一環節，能確保縣政穩定前進。

此外，柯呈枋直指，陳素月被視為前縣長魏明谷的重要子弟兵，地方基層與家長圈已表達高度憂慮，擔心彰化縣政可能回到過去的政策路線。柯提及，魏明谷任內曾取消學童免費營養午餐及育兒津貼政策跳票，這些都對家庭造成實質影響，「家長會擔心，不是沒有原因。」

柯呈枋強調，縣長的選擇將直接影響孩子每日的餐食，以及年輕家庭的育兒支持。他明確表態，若順利當選，將延續現行縣府的友善育兒政策，推動「友善育兒行動3.0」，包括延續好孕卡、生育補助加碼與童萌卡等措施，確保政策持續前進，不會因換人而倒退。

柯呈枋表示，「縣政不能走回頭路，孩子的成長更沒有重來的機會。彰化需要一位能立即上線、讓政策不中斷的縣長，而不是讓縣民再次承擔政策翻轉的不確定風險。」