陳素月均衡南北祈福車掃 彰化加速、幸福耀進





彰化縣長擬參選人陳素月於今(9)日，在溪州后天宮由李俊諭議員、行政院中部辦公室吳音寧副執行長及北斗鎮黃志偉代表陪同參香後，進行祈福車掃，從溪州出發，行駛台一線一路往北，在中午12點抵達彰化南瑤宮，此行目的希望透過由南而北的車隊掃街遊行，向彰化鄉親傳達，陳素月擔任縣長將會南北均衡發展，並以完整的縣政藍圖逐步改變彰化困境，促進全縣經濟繁榮，展現陳素月帶領「彰化加速、幸福耀進」的決心，爭取鄉親在下周民進黨黨內初選民調，唯一支持陳素月。

這趟祈福車掃從溪州后天宮出發，沿途依序停留北斗奠安宮、永靖永安宮、員林福寧宮、花壇福安宮和彰化南瑤宮等信仰中心參香祈福。中途在永靖永安宮停留時，獲得地方鄉親熱情歡迎。

在永靖永安宮進行參拜時，鄉長魏碩衛帶領眾人高喊「永靖好媳婦、彰化好縣長」，期許陳素月在下周12月15日至18日的民進黨內初選民調能夠勝出，由陳素月代表民進黨投入縣長選戰贏回彰化，現埸支持民眾大喊「唯一支持陳素月」當選聲不斷。

陳素月表示，感謝鄉親對她的肯定和鼓勵，她除了歷經兩屆縣議員和四屆立法委員的扎實民代歷練，更有豐富的建設爭取實績，儘管可能面對國民黨謝家雄厚的資源競爭，只要順利通過初選，她有信心團結眾人，代表民進黨贏回彰化，並以完整的縣政規劃為彰化帶來改變，讓彰化幸福耀進，大步向前。





