陳素月多次奔走爭取 公地放領重啟讓農友「耕者有其田」

▲總統賴清德今日在內政部長劉世芳與立法委員陳素月陪同下，於彰化縣溪洲鄉宣布，停辦17年的公地放領政策正式重新啟動。（翻攝陳素月臉書）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】總統賴清德今(21)日在內政部長劉世芳與立法委員陳素月陪同下，於彰化縣溪洲鄉宣布，停辦17年的公地放領政策正式重新啟動，而彰化縣預計可放領接近60公頃公地、173位農民可望受惠。

總統賴清德表示，早於2003年陳水扁總統、游錫堃行政院長便有意重啟公地放領，但由於1999年921地震與隨後幾次風災，地質非常不穩定，只能作罷。我擔任總統後，決心推動，歷經跨部會的一百場以上會議，一年以上時間，陳素月立委、黃秀芳立委也多次與我懇談溝通，今天在這邊宣布，只要符合以下三個條件，農地農用、自耕農、未破壞國土，便可開放公地放領。彰化縣是全台22縣市公地放領的前幾名，選在這邊宣布，別具意義。

賴清德總統強調，民進黨重視農民，包括蔡英文總統任內，我擔任行政院長時提高農保投保金額、增加職業災害補助，民進黨也重視百工百業，其中針對勞工勞保基金，政府會負責到底，每三年檢討一次，並視情況每年撥補，政府會照顧勞工，讓勞工有安定的生活。我們可以不同黨，但同一個國家，一定要團結向外。

立法委員陳素月表示，過去多次接獲社頭鄉、芳苑鄉等農友陳情反應，他們於公地耕種超過四五十年，非常希望政府能夠再開放公地放領政策，讓辛苦工作一輩子的農友們都能「耕者有其田」。十月立法院施政總質詢時，她當場向行政院卓榮泰院長提出：「中央應儘速研議盤點全國一千七百公頃國有平地耕地，在符合依法行政、信賴保護及國土保育的原則下重啟公地放領政策」，獲得卓院長當場應允。

陳素月指出，當時卓院長表示：「這是歷史轉型正義與土地正義的重要一步，總統也指示，政府應該有一套完整的機制與政策，以及推動的目標與時程，把它完成，因此在不妨礙國土保安、保育與公共安全的情況下，在有條件滿足的情況下，會來盤點全國土地。」

陳素月提及，政府自一九四八年起開始辦理公地放領，後因九二一震災與桃芝風災重創台灣，基於國土保安與復育政策，土地放領政策自2008年停辦迄今，但今年五月，行政院決定於宜蘭縣蘇澳鎮朝陽里大南澳地區八十公頃台拓地，重啟公地放領政策，消息見報後，社頭鄉親、芳苑鄉親不斷向她陳情，希冀同樣政策應擴及彰化縣與全台。

內政部長劉世芳表示，內政部已成立「公地放領審議會」，並協請直轄市及縣（市）政府在今年年底前成立「公地放領工作小組」，預計放領的土地包括國有平地耕地及養殖用地2類，配合財政部清查土地租約作業，全力推動放領工作。

公地放領政策重啟後，辛苦耕種一輩子的農友們將能獲得一塊屬於他們自己的土地，這項振奮人心的政策，將讓政府在實現土地正義的路上，向前邁進一大步。