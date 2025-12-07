陳素月彰化大誓師 魏明谷、蔡其昌、吳音寧力挺





彰化縣長擬參選人陳素月今日下午於社頭芭樂市場廣場舉行「團結彰化 大誓師」造勢活動，現場湧入超過3,000人力挺，網路直播也有超過5,500人觀看，氣氛熱烈。前彰化縣長魏明谷、立法委員蔡其昌、立法委員林楚茵、台北市議員簡舒培、作家吳音寧等黨內同仁及台語流行音樂歌手吳美琳皆到場站台，在12月15日至18日其中一天將進行的黨內初選民調作業前，展現團結彰化的強大氣勢。

陳素月表示，自己從基層服務做起，曾分別擔任翁金珠和魏明谷的國會助理，以及兩屆縣議員、四屆立法委員，一路走來都在為更好的彰化打拼，更始終堅持「做得到、做得好」的政治價值。這次希望獲得縣民朋友的支持，從黨內初選脫穎而出，她有能力成為「會做事的縣長」，把中央經驗、資源與專業帶回家鄉，以務實行動帶領彰化加速進步，為彰化人打造幸福的彰化。

陳素月大誓師宣布：彰化加速！幸福耀進

陳素月強調，「彰化值得更好，我們不能再停頓。」未來執掌縣政，她將積極推動交通與城市的大幅升級，包括接續推動彰化市鐵路高架工程、捷運延伸至彰化，以及東區與交流道周邊的都市發展，打開彰化的城市格局，創造更多機會與土地價值。她指出，交通必須提升、都市也要更新，產業和青年發展才會有舞台，彰化才能真正翻轉。

陳素月也提出「留人育才、幸福照顧」的縣政藍圖，將擴大教育和產業資源，讓青年在彰化有希望、改善低薪的工作環境、有安身立命的未來；同時，更要完善長照與托育網絡，讓孩子健康成長、家庭減輕負擔、長輩安心安養，讓每一位居住在這片土地上的鄉親，都能真切感受到生活變好，帶領彰化逐步前進。

立委林楚茵站台時向台下鄉親說了一個故事，去年藍白兩黨力推財劃法闖關，發生嚴重肢體衝突，陳素月卻衝到最前線力阻，儘管一再被摔出直播畫面，陳素月仍堅持回到前線防守，就是為了盡全力爭取彰化鄉親的權益，這樣溫柔又堅韌的特質，讓林楚茵相信陳素月是彰化縣長最合適的人選。

立委蔡其昌則肯定，陳素月是四連霸的立委，執行力無話可說，他眼中的陳素月是默默耕耘、扎扎實實做事的優秀民代，在彰化發展的重要轉捩點，陳素月所擁有的特質正是彰化需要的，這次時間跟機會都成熟了，陳素月是彰化鄉親共同栽培的好人才，拜託各位鄉親一同支持。

面對競爭激烈的黨內初選，陳素月再次以溫柔而堅定的聲音向鄉親喊話「一起站出來，為彰化的新未來團結相挺！」，「支持會做事、有願景的陳素月」，帶著彰化加速進步，她相信腳踏實地的努力和務實的規劃，才能讓彰化真正改變。

