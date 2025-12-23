陳素月挑戰彰縣長綠營有雜音？ 邱建富不排除脫黨參選

彰化縣 / 綜合報導

民進黨彰化縣長「類初選」，民調由立委陳素月拿下第一，領先立委黃秀芳、彰化市前後任市長邱建富和林世賢等3人，陳素月也證實，24日要北上接受黨中央提名，黃秀芳和林世賢都表示會全力支持陳素月，但邱建富強調「很想選」，說是因為民調只落後陳素月2個百分點，因此特地到媽祖廟拜拜，展露參選的決心，甚至不排除脫黨參選。

在媽祖前點上3炷清香，彰化市前市長邱建富，祈求媽祖讓他有機會服務彰化縣民，透露參選的決心，彰化市前市長邱建富說：「讓我當選，為縣民做服務。」

這次綠營彰化縣長類初選，立委陳素月民調，領先立委黃秀芳、彰化市前後任市長邱建富和林世賢，即將接受黨中央提名，對這個結果，邱建富說不排除脫黨參選，彰化市前市長邱建富說：「脫黨部分就民意來決定，媽祖不會決定這方面的。」

黃秀芳和林世賢，都表示全力支持陳素月，而邱建富說，他已經12年沒選舉，在完全沒資源的情況下，民調只落後陳素月2個百分點，顯示自己的基層實力，彰化市前市長邱建富說：「過去擔任9年的彰化市長，深得民心，人民一直要我，一定要為彰化縣來服務。」

邱建富甚至質疑，17日下午，封關民調結果都還沒出爐，群組卻在一早7點多，出現恭賀陳素月通過初選的留言，引發議論，邱建富強調，黨內團結必須基於互信，他不是不服輸，而是想知道真相。

立委陳素月(2025.12.17)說：「未來素月會更加的努力，也會來團結黨內，所有黨公職，來凝聚共識。」這是陳素月17日，從中常會回到彰化之後，最後一次對外發言，她對邱建富的後續舉動沒有回應，只在臉書上持續推動強化弱勢族群的法案，她24日就要北上接受黨中央提名，幕僚也低調表示，一切等黨中央後續安排。

