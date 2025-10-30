陳素月提「黑水虻」處理廚餘 全國利用率僅1.2%要求政府加強推動
CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導
台中爆發全台首例非洲豬瘟案，全台各地因為廚餘餵養禁令，每天多出大量廚餘等著去化。對此，民進黨立委陳素月昨（28）日於立法院社會福利及衛生環境委員會質詢中，提出可用黑水虻的建議；她指出，彰化縣田中鎮公所清潔隊早在2019年就使用黑水虻處理廚餘，效果很好，但全國利用率卻只有1.2%，建議政府可加強推動。環境部長彭啓明則表示贊同，未來會用政策鼓勵發展。
陳素月表示，目前廚餘主要用於「飼料化」，比例高達62.6%，但禁廚餘餵豬後，去化變得困難。
「黑水虻可以來幫忙！」陳素月在質詢中提到，彰化縣田中鎮公所清潔隊早在2019年就使用黑水虻處理廚餘，效果很好，但全國利用率卻只有1.2%，建議政府要加強推動。對此，彭啓明也認同黑水虻是循環經濟的好典範，未來會用政策鼓勵發展。
陳素月進一步提出將黑水虻作飼料使用。彭啓明及農業部長陳駿季皆回應，只要確保安全、有足夠市場支撐，就能推動，將儘速研議相關法規、增加多元化的利用。陳素月也呼籲政府帶頭示範，例如嘉義縣7月剛成立的「廚餘全循環中心」就是很好的方向。
此外，針對台中爆出非洲豬瘟疫情，陳素月指出，目前控制在單一案場，但案場的蒸煮紀錄卻數月無上傳，養豬協會提出應有統一蒸煮的場所。她說，農業部指出目前除了苗栗蒸煮場運作中之外，尚有4縣市的9個蒸煮場申請中，還有由於豬農認定自己蒸煮最安心，因此她也要求建立統一蒸煮場所明確指引，讓豬農放心才會願意使用。
而針對台中每日200噸廚餘倒成之「廚餘海」，陳素月擔憂若遭鳥類啄食，也可能成為病毒傳播源。對此，環境部承諾會加強督導。
照片來源：陳素月辦公室提供
【中正一好辛苦2-2】自嘲穩居最不想來單位第一 員警嘆：足底筋膜炎、腰痛是標配
