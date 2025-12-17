陳素月獲彰化類初選民調第一 若獲提名將拜訪其他3人

民進黨彰化縣長之爭，類初選民調昨晚登場。綠委陳素月17日受訪證實，她的民調第一名，不過提名部分尚須黨中央選對會做出決定。圖為立委陳素月近日走訪鹿港鎮等地路口、市場向民眾拜票。（圖／陳素月團隊提供）

民進黨彰化縣長之爭，類初選民調昨晚登場，有意爭取黨內提名候選人包含綠委陳素月、黃秀芳、彰化市長林世賢及前彰化市長邱建富。陳素月17日受訪證實，她的民調第一名，不過提名部分尚須黨中央選對會做出決定，並呈報主席、賴清德總統，自己若有幸獲得提名，也將拜訪其他3名黨內同志，尋求他們支持，大家一起為彰化打拚。

陳素月說明，因為她們4人已有協調，民調數字將不對外公開，所以不便透露，不過外界似乎都已經知道結果，故也低調證實第2名為黃秀芳，並說明今天是先給4人知道民調結果，提名部分還需黨中央選對會討論做出決定，並呈報主席、賴清德總統，經由中執會開會通過才會確定。

陳素月表示，自己若有幸，在中執會通過、確定提名後，也會盡快拜訪3位黨內同志，尋求他們支持，也憶起在類初選競爭的過程中，大家都很和平，也無互相攻擊，都是良性競爭，她相信黨內很快會凝聚共識，一起為彰化打拚，另也感謝支持者、志工及團隊一路的相挺。

黃秀芳說，4人差距很小，自己一切尊重選對會結果，也提及應該月底前就會提名，並說明當初大家都同意用民調方式，黨接續提名誰，大家都會全力輔選，這是不容質疑的，強調初選當然會有競爭，但選後大家一定會團結。

林世賢則稱，民調結果都在誤差範圍內，至於數字部分黨內有協調，故不便透露，也直言她們（陳素月、黃秀芳）當過2屆立委，看板都是3000、5000萬元上下，黨中央自有評估最後誰才是真正有爆發力，但目前看起來都有領先藍營。

邱建富表示，在有限資源、缺乏全國性媒體曝光的情況下，仍憑藉一步一腳印的勤走基層，交出亮眼成績，直言這是一場「美好的一仗」，此次民調顯示4均在誤差範圍內，顯示彼此實力相當，且在對比藍營對手時皆具備勝選條件，這也讓他對「贏回彰化」充滿信心。至於未來動向，邱說，將暫時沉潛、好好思考下一步，但為彰化打拚的初衷不會改變，謝謝大家一路支持。

