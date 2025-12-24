陳素月獲徵召拚彰化縣長 邱建富質疑初選結果要求複查

民進黨選對會拍板徵召立委陳素月參選2026年彰化縣長，前彰化市長邱建富質疑民調結果，要求選對會重新複查。（圖／翻攝自邱建富臉書）

民進黨選對會拍板，確定徵召立委陳素月投入2026年彰化縣長選舉。不過，先前表態爭取提名的前彰化市長邱建富似乎未完全接受結果，今（24）日表示，希望選對會能審慎複查民調結果，若相關疑問未獲合理回應，直言「會走自己的路」。

隨著2026年縣市首長選戰逐步升溫，民進黨在彰化縣採取「類民調」機制，作為徵召人選的參考依據。黨內共有4人表態爭取提名，分別為立委黃秀芳、陳素月、彰化市長林世賢，以及前彰化市長邱建富，最終由陳素月獲得最高支持度，經選對會決議確定徵召。

但是，邱建富日前即對陳素月支持度在短時間內明顯攀升提出質疑，並公開表示不排除脫黨參選的可能性，為後續選情增添變數。

針對徵召結果，邱建富指出，自己已先後寄出申請複查的信函，近日更以雙掛號再次寄送，希望選對會能正視相關疑點並重新討論。他強調，既然已正式提出意見，選對會就應該重新檢視相關資料，在調查釐清後再行作出決定。

邱建富進一步表示，將視黨中央的處理態度而定，若他所提出的三大疑點能獲得合理處理與清楚說明，「我們願意理性面對，也希望黨內團結」，但若黨中央一意孤行，「當然就會走自己的路」。

