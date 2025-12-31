▲陳素月獲提名選彰化縣長，柯呈枋：縣政不是邊做邊學。（記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】民進黨今（31）日正式提名立法委員陳素月參選彰化縣長。國民黨彰化縣長參選人柯呈枋直言，這場選舉不是頭銜比較、也不是年資競賽，而是攸關彰化未來四年治理能力的正面對決；縣長不是民意代表的升級考，彰化更承擔不起用整個縣政來「邊做邊學」的代價。

柯呈枋指出，民意代表的工作重點在監督、質詢與表態，與縣長必須面對的預算調度、跨局處整合、政策落地執行，屬於完全不同層次的治理挑戰。「縣政不是質詢台上的攻防，而是每天都要解決問題的行政現場。」他強調，自己長年歷練中央與地方行政體系，熟悉從政策設計到執行落實的每一個環節，才能確保縣政穩定前進、不重蹈覆轍。

柯呈枋也直指關鍵，陳素月被外界視為前縣長魏明谷的重要子弟兵，地方基層與家長圈已出現高度憂慮，擔心彰化縣政是否將回到過去的政策路線。他指出，魏明谷任內曾取消學童免費營養午餐、育兒津貼政策跳票，這些不是抽象的政治爭論，而是曾真實發生、讓家庭承受壓力的事實。

「家長會怕，不是沒有原因。」柯呈枋表示，誰來當縣長，直接影響孩子每天吃什麼、能不能支持年輕家庭育兒，這不是口號，而是縣政選擇的後果。

對此，柯呈枋明確表態，若順利當選，將全面延續現行縣府的友善育兒政策，推動「友善育兒行動3.0」，包括延續王縣長已上路的好孕卡、生育補助加碼、童萌卡等措施，讓政策只會前進、不會倒退，讓年輕家庭不必擔心「換人就換政策」。

柯呈枋強調，縣政不能走回頭路，孩子的成長更沒有重來的機會，彰化需要的是一位能即刻上線、讓政策不中斷的縣長，而不是讓縣民再次承擔政策翻轉的不確定風險。