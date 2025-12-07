陳素月社頭誓師吸3千支持者 綠營彰縣長類初選民調倒數登場

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】民進黨彰化縣長提名進入最後倒數，黨內「類初選」電話民調將於 12 月 15 日至 18 日進行。爭取提名的立委陳素月今（7）日下午在社頭芭樂市場廣場舉行「團結彰化 大誓師」活動，現場湧入超過 3,000 名支持者，線上直播觀看人數更突破 5,500 人，造勢氣氛熱烈。

民進黨彰化縣長提名民調倒數，立委陳素月在社頭舉辦誓師大會，現場擠入 3,000 多名支持者，直播觀看突破 5,500 人，選情升溫。（陳素月服務處提供）

誓師大會上，包括前縣長魏明谷、立委蔡其昌、立委林楚茵、北市議員簡舒培、作家吳音寧及台語歌手吳美琳都到場力挺，肯定陳素月長年深耕基層、擅長溝通協調，具備帶領縣政前進的能力。

廣告 廣告

陳素月在台上回顧從國會助理做起的政治路，包括歷任翁金珠與魏明谷的助理、兩屆縣議員及四屆立委。她表示，始終以「做得到、做得好」作為從政價值，也以執行力獲得鄉親肯定。此次參與初選，希望能把多年累積的中央經驗與資源帶回彰化，加速地方建設，「彰化值得更好，我們不能再停頓。」

民進黨彰化縣長提名民調倒數，立委陳素月在社頭舉辦誓師大會，現場擠入 3,000 多名支持者，直播觀看突破 5,500 人，選情升溫。（陳素月服務處提供）

在縣政願景上，陳素月提出交通建設、都市更新、產業升級三大方向。她指出，唯有交通改善、城市更新，青年與產業才有發展舞台。文化方面，她主張在鹿港設立「鹿港美術館」，提升彰化的人文美學能見度。

同時看好彰化的氣候與交通優勢，規劃打造「職棒訓練基地」，爭取成為多國職棒春訓據點，帶動運動觀光。她強調，若未來有機會執政，將以負責任的態度把資源用在最需要的地方，讓建設與幸福「同步加速」。

立委林楚茵在台上回憶，去年財劃法爭議期間，陳素月多次衝上前線，即使被撞出直播畫面仍執意回到質詢位置，只為維護鄉親權益；立委蔡其昌則表示，陳素月四連霸立委的實績證明其能力，「踏實做事、默默耕耘，正是彰化現在最需要的人選。」

民進黨彰化縣長提名民調倒數，立委陳素月在社頭舉辦誓師大會，現場擠入 3,000 多名支持者，直播觀看突破 5,500 人，選情升溫。（陳素月服務處提供）

以「彰化媳婦」身分到場的北市議員簡舒培也強調，東彰快速道路、高鐵彰化站延伸田中等重大建設，都是陳素月多年推動的成果，有助提升居民生活品質。

面對即將到來的激烈初選，陳素月以溫柔且堅定的語氣向鄉親喊話：「一起站出來，為彰化的新未來團結相挺！」並呼籲在即將到來的民調中給予「唯一支持」。