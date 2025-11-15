陳素月表態選彰化縣長 爭取提名成立辦造勢大會

中部中心 / 李文華 彰化報導

儘管距離明年彰化縣市長選舉，還有一段時間，但已經有不少參選人積極表態，深耕基層的立委陳素月也決定要參選縣長，爭取黨內提名。更在彰化員林服務處，掛牌成立競選縣長辦公室，她會和已經表態競選的參選人，兄弟爬山、各自努力，爭取最後勝出。





立委經驗拓展縣政 陳素月表態選縣長 支持者擠爆造勢會場

立委陳素月表態參選彰化縣長 也要積極爭取黨內提名。（圖／民視新聞）





民進黨立委陳素月，表態爭取彰化長縣長選舉，舉辦造勢大會，台下支持者座無虛席













立委陳素月表示 擔任立委期間用心服務專業問政 鄉親有目共睹。（圖／民視新聞）

拚戰氣勢強強滾，這天也是員林服務處，掛牌成立競選縣長辦公室，陳素月從政以來，她的問政成績表現，鄉親有目共睹。距離明年縣長選舉，還有一段時間，但有意參選的黨內同志也不少，陳素月說，最後出線人選，將透過民調決定，也要向鄉親請託，全力爭取黨內提名，陳素月擁有豐富立委經驗以及基層實力，期盼用立委經驗，將專業拓展到縣政擘劃，一起替彰化打拼。





