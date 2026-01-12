陳素月、周春米跨縣力挺 林俊憲盼接棒賴清德、黃偉哲 5

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／彰化、台南報導

民進黨台南市長黨內初選民調將在今（12）日展開，立委林俊憲、陳亭妃11日進行最後造勢衝刺，林俊憲高喊「團結」，包括台南市長黃偉哲、屏東縣長周春米、彰化縣民進黨縣長候選人陳素月與立委王義川皆力挺；陳亭妃則完成鐵馬行37區，在市政府造勢，有逾萬名支持者與立委王世堅站台。

黃偉哲指出，林俊憲長期深耕地方、一步一腳印，對市政的投入與承擔，大家都看得見；台南要持續進步，需要的是一位熟悉地方、也能接下重責大任的最佳接棒者。他也呼籲鄉親在關鍵時刻集中支持林俊憲，在家中顧電話，讓台南的發展穩定延續。

周春米表示，她不只是以屏東縣長的身分，更是一位曾與林俊憲在立法院並肩作戰的同事，在當選縣長之前，兩人於立法院共事長達6年，歷經無數法案協調與政治攻防。她親眼見證林俊憲在高壓環境下，仍能穩健溝通、整合不同意見，將中央政策與地方最真實的需求一一對接，是一位真正「能做事、會協調、扛得住壓力」的政治工作者。

陳素月表示，和林俊憲在立法院同事有近10年的時間，長期都在交通委員會為台灣並肩打拚，也共同為地方爭取許多重要建設，這次一樣都是第一次參加縣市長黨內初選，中間的競爭壓力她非常清楚，儘管如此，仍看到林俊憲抱持服務故鄉的初心，長期走訪基層了解需求，更針對這些問題提出完整政策規劃，相信台南鄉親也都看在眼裡。

陳素月說，在初選的最後關鍵時刻，她特別到台南為林俊憲站台推薦，並強調，台南的未來需要穩健、有理念、有能力的人來帶領，民進黨的「清廉、勤政、愛鄉土」的價值與理想需要被延續。她也拜託台南市民朋友，以及鄉親有住台南的親朋好友，作伙在家裡為林俊憲「顧電話」。讓林俊憲帶領大台南繼續繁榮發展。

「不只是對我個人的肯定，更是對台南未來方向的肯定與支持。」林俊憲則感謝黃偉哲、陳素月等人在最關鍵的時刻站出來，給他最大的支持與信任，更點名感謝所有和他站在一起的新台南隊。從市長黃偉哲、立委郭國文、林宜瑾、台南市議會議長邱莉莉等，與20多位市議員與地方夥伴，在最後關頭團結一致，讓他深深感受到，這一支為了台南而成立的新台南隊已經集結完畢，準備好為台南奉獻。

林俊憲強調，會把這份信任放在心上，承擔起該承擔的責任。接棒老縣長陳唐山為台南打下的基礎，延續總統賴清德的價值與路線，承接黃偉哲市長的市政成果，讓台南在穩定中繼續前進。

照片來源：取自陳素月臉書

【文章轉載請註明出處】