陳素月「立春」日發表新春福袋 代表希望與轉機帶領彰化全速前進





彰化縣長候選人陳素月於今（4）日二十四節氣之首的「立春」日，舉辦新春福袋發表記者會，正式亮相特製的「彰化加速」系列福袋。陳素月表示，立春象徵春天的開始，更是農民播種的時節，代表希望與轉機；她選在今日發表用奔騰的「紅色赤兔馬」作為主視覺的福袋，向鄉親傳達素月有服務的熱誠與動力，希望有機會帶領彰化縣，讓彰化重大的建設如赤兔馬般，勇往直前、衝破障礙、全速前進，讓未來的彰化縣在建設發展上能一馬當先！

陳素月在現場親自打開福袋，說明這個福袋有三個祝福的意涵：一元復始：配合開運一元，寓意一年復始、萬象更新，彰化要迎來新氣象！一馬當先：幾項重大工程進度緩慢，要積極解決問題、加速完成的期程。讓彰化建設一馬當先、不再落後！馬上有錢：祝福鄉親在馬年百業興隆、財源廣進，隨著彰化建設進步、產業競爭力升級，在地鄉親都能薪資加碼，荷包滿滿。

陳素月將於春節期間展開全縣走春行程，預計走訪 26 個鄉鎮的重要信仰中心參香祈福，並發放福袋，向鄉親拜年。陳素月表示：「彰化的未來不能再等，這個赤兔馬福袋不只是一個紀念品，更是一份承諾。」素月承諾未來如能獲得鄉親的支持，帶領彰化縣，將以赤兔馬的衝勁與毅力，為彰化鄉親的福祉與地方建設努力打拼，積極解決幾項重大建設延宕的問題、加速完成的期程，讓彰化鄉親能感受到彰化進步的幸福果實！

