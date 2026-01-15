陳素芬遭聲押 凌濤：鄭英耀應就怠忽職守、包庇自請處分

國立海洋科技博物館前館長陳素芬（左二）。截自海科館臉書



記者周志豪／台北報導

涉職場霸凌部屬、違法進用家族成員涉貪的海科館前館長陳素芬，今遭基隆地檢署聲請羈押。國民黨智庫前副執行長凌濤下午表示，前年底國民黨揭發陳的惡行惡狀時，教育部長鄭英耀處理黑箱、包庇，今終遭基隆地檢打臉。

凌濤說，事件發展印證國民黨當初的每項指控都有憑有據，鄭英耀應為其怠忽職守自請處分，行政院更應全面清查，還有多少像陳素芬這樣的「綠友友」，寄生在國家資源中？

凌濤認為，今天基隆地檢對陳素芬與其大姑聲押禁見，就是對當初裝睡的教育部最響亮的耳光，若不是檢調出手，陳是不是還要繼續消遙法外？ 鄭英耀的失職與怠慢，讓教育部淪為「教育布」，難辭其咎。

更多太報報導

海科館霸凌案餘波盪漾 國民黨：陳素芬是「進用親人」慣犯

海科館霸凌調查出爐！ 前館長陳素芬「確認霸凌、違法進用」1大過處分

陳素芬霸凌調職還有「暗樁」！藍委爆：非法進用的小姑還在海科館