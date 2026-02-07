即時中心／顏一軒報導

總統賴清德今（7）日下午前往南投出席「財團法人陳綢阿嬤社會福利基金會」更名揭牌暨「陳綢阿嬤故事館」開幕活動，肯定陳綢阿嬤陪伴生命、守護孩子的精神與付出。他並表示，政府積極落實「國家希望工程」，為孩子與家庭打造更綿密的社會安全網，未來也將持續強化公私協力，與更多深耕在地的團體攜手合作，讓孩子在健康、教育等層面都能獲得更完整的支持和照顧。期盼大家共同為孩子和台灣打拚，讓每一代都可以更好。





賴清德指出，今天很榮幸來埔里參加「財團法人陳綢阿嬤社會福利基金會」更名揭牌典禮及「陳綢阿嬤故事館」開幕活動。從稍早的影片一起追思陳綢阿嬤，能在此充滿意義的時刻共同回顧這段善的歷程，令人十分感動。「台灣最美的風景是人」這句話，就是陳綢阿嬤的一生最真實的寫照。

賴總統提到，2022年5月時曾到埔里參訪「陳綢兒少家園」，深刻感受到陳綢阿嬤溫暖堅定的力量。機構中的老師、輔導員等工作者以極大的耐心與愛心，陪伴許多孩童走過成長的挑戰，並依照每位孩子的興趣與能力，協助培養技能、建立自信，每位工作夥伴都展現出阿嬤疼惜孩子們的精神。

同時，賴清德說，當年7月，陳綢阿嬤離世，大家都非常不捨，也對阿嬤一生的貢獻充滿敬意和感謝。陳綢阿嬤病痛纏身長達50多年，但她克服身體的病痛，持續推動善心工作，非常不簡單。她從成立「良顯堂慈善會」，即「良顯堂社會福利基金會」的前身，來推動義診、助學、濟貧及青少年輔導，到後來捐地建屋，成立青少年教育園地，最後更無償提供予家扶中心，只希望為更多孩子打造一個安心成長的空間。

賴清德提及，陳綢阿嬤即使歷經長期病痛與療程，仍用最樸實的方式包粽、做粿，為南投家扶中心與埔里基督教醫院奔走籌款。這種不分宗教和對象的付出，令人由衷敬佩。尤其陳綢阿嬤出身平凡的家庭，她的所作所為，更讓人感受到她的不平凡。

賴清德表示，今天良顯堂基金會以陳綢阿嬤為名重新出發，以及成立陳綢阿嬤故事館，不只是要講述歷史，更是將陳綢阿嬤陪伴生命、守護孩子的精神永久保存，讓更多人看見一個人的堅持不僅可以改變孩子的人生，也能一代代傳承下去。所以他要代表國家向基金會全體同仁、志工夥伴及一路相挺的社會各界朋友，致上最深的感謝與敬意。因為大家長年的陪伴、守護，陳綢阿嬤的愛才能持續走進更多孩子的生命之中。

賴清德回憶，如同陳綢阿嬤說過，「小朋友是國家的未來，阿嬤要用同理心去了解他們在想什麼！」，相信只要願意理解孩子的需求並給予支持，不僅能讓每個孩子都有機會走出自己的一片天地，在未來更能成為回饋社會的重要力量；他並表示，過去擔任醫師時，在第一線看見因為資源不足而錯失學習機會的家庭，都讓他更加相信，照顧弱勢、守護孩子是國家重要的責任。

賴清德強調，自上任以來，政府積極落實「國家希望工程」，為孩子與家庭打造更綿密的社會安全網。他認為，善事不應該只由社會各界善心人士推動，政府要承擔更大的責任，因此推動「0到6歲國家一起養2.0」，擴大兒少照顧資源，提供家庭更多支持。去年，衛福部已提出組織調整規劃，將設立「兒少及家庭支持署」，希望在孩子進入學校教育前，強化家庭功能，做好健康、人格及教育的基礎養成。

此外，他也表示，去年「青年百億海外圓夢基金計畫」也已上路，有超過1400位青年參與。今年政府將擴大計畫規模和名額，讓更多青年能獲得支持，到海外開拓視野、實現夢想，不因資源限制而錯失機會。

賴清德說，未來政府將持續強化公私協力，與更多深耕在地的團體攜手合作，做大家的後盾。政府的目標非常清楚，要讓孩子在健康、教育等層面都能獲得更完整的支持和照顧。期盼這座故事館能成為良善循環的起點，讓更多年輕世代認識陳綢阿嬤照顧無數生命的故事。

最後，賴清德總結，相信只要每個人多付出一點，台灣社會就會多一分溫暖，孩子也就多一分希望；大家一起為孩子和台灣繼續努力打拚，政府會持續推動溫暖世間的政策來照顧人民，讓每一代都可以更好。

賴總統隨後與現場貴賓一同進行基金會更名暨故事館啟動儀式；包括民進黨立委林月琴、衛福部政務次長呂建德、法務部政務次長黃世杰、財團法人陳綢阿嬤社會福利基金會董事長吳明賢等亦出席此次活動。









原文出處：快新聞／陳綢阿嬤故事館揭幕 賴清德：一個人的堅持能改變一代孩子

