「陳美仁推動高麗菜傳愛」新竹縣文教獅子會支持農民進社區

湖口社區居民手捧高麗菜合影留念，透過「高麗菜傳愛」行動，將關懷從產地延伸至社區，讓善意在彼此之間持續流動。（圖／記者林照東翻攝）

【警政時報 林照東／新竹報導】農曆年前，高山地區高麗菜盛產面臨滯銷壓力。為實際紓解農民困境，新竹縣文教獅子會創會長 陳美仁 攜手在地社區力量，發起「高麗菜傳愛 × 社區泡菜試作」公益行動，以行動支持農民生計，並將土地的心意帶進社區、擴散關懷。

陳美仁表示：「既然農民有困難，我們就把菜買下來，先幫助他們度過眼前的難關，再把這份愛延續、傳承下去。」她強調，公益不該只是一次性的捐助，而是能在社區之間流動、形成彼此扶持的力量。

廣告 廣告

創會長陳美仁於現場展示高山雪翠高麗菜，以實際認購行動力挺農民，協助紓解年前高麗菜盛產滯銷壓力。（圖／記者林照東翻攝）

本次活動由陳美仁創會長與現任會長 潘東豫 共同策劃，並獲 林春峯 與湖口社區力量響應。為即時支持農民，陳美仁慷慨認購 高山雪翠高麗菜 100 箱，以最直接的方式協助農民度過年前關鍵期，也讓社會看見企業與社團回饋社會的具體行動。

創會長陳美仁、湖口鄉民代表林春峯、清華大學教授楊景旭與現任會長潘東豫教授等人，一同參與泡菜試作體驗，象徵公私協力、社區共好的公益精神。（圖／記者林照東翻攝）

活動現場氣氛溫馨，在湖口社區廣場舞 彭秀玉 老師帶領下，社區媽媽們進行泡菜試作，透過切菜、拌料與交流分享，將高麗菜轉化為美味泡菜，推廣在地食材多元應用，也讓長輩在參與中獲得成就感與歡樂。

新竹縣文教獅子會攜手湖口社區媽媽們進行高麗菜泡菜試作，透過實作交流，將支持農民的心意轉化為社區共享的溫暖行動。（圖／記者林照東翻攝）

陳美仁進一步提出「傳愛行動」理念，邀請參與者將活動後分得的雪翠高麗菜轉送給弱勢家庭或親友，讓關懷不只停留在現場，而能在社區持續傳遞、形成善的循環。

活動尾聲，潘東豫會長與前仁慈醫院急診室醫師 楊景旭 到場分享人生經驗與理念。潘東豫並以生活化方式介紹企業經營的「4P 行銷概念」（產品、價格、通路、促銷），鼓勵民眾在完成手作成果時，學習思考其價值與分享方式，為生活創造更多可能。

新竹縣文教獅子會表示，未來將持續結合企業力量與社區參與，讓公益成為日常中持續流動的溫暖力量。

更多警政時報報導

【獨家】炫富網紅人設大崩塌(上) 美女網紅竟是「租屋蟑螂」！欠租數十萬遭法院判確定疑脫產逃債

【獨家】炫富網紅人設大崩塌(下) 林詠儀遭爆欠租不還還嗆房東 「有潔癖不敢上員工馬桶」拒繳房租！