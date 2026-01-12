陳美仁董事長攜手民間團體「湖口關懷史瓦帝尼友邦青年」

【警政時報 林照東／新竹報導】寒流來襲，新竹地區氣溫驟降，對初來台灣的外籍朋友而言更是一大考驗。美仁食品有限公司董事長陳美仁攜手新竹縣文教獅子會會長潘東豫、副會長蔡志堅，以及得榮少年團體、湖口鄉召會與新豐鄉召會，日前於新竹縣湖口鄉信勢村活動中心舉辦關懷送暖活動，為來自我國邦交國史瓦帝尼王國的青年朋友與在地弱勢孩童，捐贈羽絨外套並準備愛心餐點，傳遞社會溫暖。

陳美仁董事長攜手新竹縣文教獅子會、教會與公益團體代表，與史瓦帝尼青年及孩童大合影，展現企業、民間團體與國際友誼共同關懷的溫暖力量。（圖／記者林照東攝）

主辦單位表示，多位史瓦帝尼青年此次為首次來台生活，未曾預料台灣冬季濕冷的氣候，容易因氣候差異感到不適。為此，活動特別準備高品質羽絨外套，希望協助他們順利適應在台生活，也讓遠道而來的朋友在異鄉感受到來自台灣社會的關懷與善意。

美仁食品有限公司董事長陳美仁與來自史瓦帝尼王國的青年朋友合影留念，活動中捐贈羽絨外套，協助友邦朋友適應台灣冬季濕冷氣候。（圖／記者林照東攝）

陳美仁董事長指出，這些史瓦帝尼青年不只是國際友人，更是台灣珍貴的朋友。她強調，企業除了承擔經濟角色，也應善盡社會責任，成為祝福世界的一份力量。多年來，她持續投入國際友邦關懷與人才培育行動，並配合外交體系推動交流，希望透過實際行動，讓台灣的溫暖被世界看見。

關懷活動於新竹縣湖口鄉信勢村活動中心舉行，史瓦帝尼青年代表上台分享來台生活點滴，現場氣氛溫馨，促進文化交流與彼此理解。（圖／記者林照東攝）

活動同時關懷湖口地區的弱勢孩童與青少年，並由得榮少年團體提供陪伴與生命教育支持，透過溫馨圍爐餐會、關懷互動與正向引導，讓孩子在寒冬中感受到被接住與被鼓勵的力量，為成長歷程注入希望與方向。

現場亦引用《聖經》經文作為祝福：「因為我餓了，你們給我吃；我渴了，你們給我喝；我作客旅，你們留我住。」（馬太福音25:35），象徵對遠方朋友與弱勢族群的接納與扶持，也成為本次關懷行動的重要精神。

湖口鄉召會與新豐鄉召會表示，這類結合企業、公益團體與教會的合作行動，是社會中溫柔卻有力量的展現，期盼透過持續的關懷，讓湖口成為一個向世界敞開、以愛迎人的地方。

