陳美玲連任路穩 綠少輸為贏

國民黨宜蘭市長陳美玲作風親民，上台致詞常以「美玲姊」自稱，不擺架子讓市民印象深刻，外界都看好她能順利連任。（李忠一攝）

宜蘭市是宜蘭縣的政治、文教中心，市長選舉具有高度政治意義與指標性，國民黨籍市長陳美玲作風親民，地方看好能順利連任，民進黨目標以「少輸為贏」，市長參選人至少要能維持基本盤，否則恐危及縣長、縣議員等選舉，因此讓綠營陷入選將難覓的窘境。

宜蘭市人口數有9.4萬餘人是全縣人口最多鄉鎮，民進黨歷年包括補選只當選3屆市長，政治版圖是藍大於綠。陳美玲曾任7屆代表，本屆市長選舉她在4搶1局勢中，以2萬505票擊敗民進黨候選人賴瑞鼎。

廣告 廣告

陳美玲贏賴瑞鼎2214票，雖然票數差距不大，但她擔任市長後作風親民，常以「美玲姊」自稱，拉近與市民的距離，再加上執政優勢，連任氣勢強；民進黨在宜蘭市選區議員有多達5人競逐初選，但市長卻乏人問津。

民進黨中傳出縣議員林麗有意挑戰市長，甚至還有「市長挺麗」宣傳圖卡流出，但她澄清沒有要選市長；曾與賴瑞鼎競爭市長初選的國小教師游國連也轉戰縣議員，並與林麗、市公所前祕書陳漢澤等3人通過初選。

民進黨縣議員黃惠慈也被視作人選之一，黃惠慈是前立委陳歐珀子弟兵，但陳歐珀涉貪案餘波未平，加上黃在議員初選未過關，形同「從一軍被打到二、三軍」，欠缺選市長的能量與底氣。

民進黨縣長參選人林國漳自小生活圈在宜蘭市，在宜蘭市的縣長選票不見得會輸給國民黨，但難以翻轉市長選情。市長之爭牽動縣長、縣議員等選舉，藍軍穩坐江山，綠營雖然不會缺席，但鞏固基本盤意義高過追求勝選。